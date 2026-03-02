 AMD annuncia nuovi processori Ryzen AI 400 per PC
AMD ha annunciato nuovi processori Ryzen AI 400 per PC desktop (eredi della serie 8000G) che possono essere installati su schede madri con socket AM5.
AMD ha svelato altri processori Ryzen AI 400 al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. A differenza di quelli annunciati al CES 2026 di Las Vegas, i nuovi modelli sono per PC desktop. Si tratta quindi dei primi chip di AMD che potranno essere installati nei cosiddetti Copilot+ PC.

AMD Ryzen AI per Copilot+ PC

Copilot+ PC è il nome scelto da Microsoft per indicare i PC con processori in grado di eseguire le funzionalità AI di Windows 11. AMD aveva finora offerto solo chip per notebook. I nuovi Ryzen AI 400 possono essere installati su schede madri con socket AM5. Integrano CPU Zen 5/5c, GPU RDNA 3.5 e NPU XDNA 2. Quest’ultima raggiunge prestazioni superiori a 50 TOPS (il requisito minimo dei Copilot+ PC è 40 TOPS).

Per distinguere i processori dalle equivalenti versioni mobile sono stati aggiunti i suffissi G e GE ai nomi. La differenza è rappresentata dal TDP (65 Watt per G e 35 Watt per GE). Sono in pratica gli eredi della serie Ryzen 8000G. Il top di gamma è Ryzen AI 7 450G con CPU a 8 core (16 thread) che raggiunge una frequenza massima di 5,1 GHz, GPU Radeon 860M con 8 Compute Unit e 24 MB di cache totale.

Gli altri due modelli sono Ryzen AI 5 440G e Ryzen AI 5 435G con CPU a 6 core (12 thread) che raggiungono una frequenza massima di 4,8/4,5 GHz, GPU Radeon 840M con 4 Compute Unit e 22/14 MB di cache totale. Ci sono anche le versioni GE dei tre processori e gli equivalenti modelli PRO per le aziende. Saranno disponibili a partire da aprile.

AMD non ha introdotto chip desktop con 10 o 12 core, come quelli per notebook, che integrano una GPU Radeon 880M o 890M. Probabilmente arriveranno nel corso dei prossimi mesi. La scelta è corretta, in quanto questi processori devono essere abbinati a memorie DDR5 di fascia alta che hanno raggiunto prezzi esorbitanti. I nuovi Ryzen AI 400 sono quindi indirizzati agli utenti che usano il PC per lavoro, non per il gioco.

Fonte: AMD

Pubblicato il 2 mar 2026

2 mar 2026
