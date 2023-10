AMD annuncia i processori Ryzen Threadripper 7000

AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen Threadripper 7000 per PC consumer di fascia alta e Ryzen Threadripper PRO 7000 WX per workstation. Tutti sono ovviamente basati sull’architettura Zen 4. Saranno in vendita dal 21 novembre. L’azienda californiana ha inoltre svelato la GPU Radeon RX 7900M per notebook.

AMD Ryzen Threadripper 7000

I Ryzen Threadripper 7000 sono indicati per gli utenti che non si accontentano dei tradizionali Ryzen 7000. AMD offre tre modelli: 7980X, 7970X e 7960X. Caratteristiche comuni sono il supporto per quattro canali di memoria DDR5-5200, TDP di 350 Watt, 48 linee PCIe 5.0 e socket LGA sTR5 (4844 pin).

Il Ryzen Threadripper 7980X ha 64 core (128 thread) con frequenza base di 3,2 GHz e massima di 5,1 GHz. Il Ryzen Threadripper 7970X ha invece 32 core (64 thread) con frequenza base di 4 GHz e massima di 5,3 GHz. Infine, il Ryzen Threadripper 7960X ha 24 core (48 thread) con frequenza base di 4,2 GHz e massima di 5,3 GHz. I prezzi consigliati sono 4.999, 2.499 e 1.499 dollari, rispettivamente.

I Ryzen Threadripper PRO 7000 WX sono sei: 7995WX, 7985WX, 7975WX, 7965WX, 7955WX e 7945WX. Caratteristiche comuni sono il supporto per otto canali di memoria DDR5-5200, TDP di 350 Watt, 128 linee PCIe 5.0 e socket LGA sTR5 (4844 pin). Il top di gamma ha 96 core con frequenza massima di 5,3 GHz. I prezzi non sono stati comunicati.

AMD Radeon RX 7900M

La Radeon RX 7900M è la GPU per notebook più potente tra quelle offerte da AMD. È ovviamente basata sull’architettura RDNA 3 e integra 72 Compute Unit che raggiungono una frequenza massima di 2.090 MHz. Ci sono inoltre 16 GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit e 64 MB di Infinity Cache.

Il primo notebook con questa GPU è Alienware m18: schermo da 18 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 480 Hz, processore Ryzen 9 7945HX e fino a 64 GB di RAM DDR5. Il prezzo base è 2.799 dollari.