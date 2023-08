AMD annuncia le Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT

Dopo le Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT per il gaming a risoluzione 4K e la Radeon RX 7600 per giocare a risoluzione 1080p, AMD ha annunciato i due modelli che completano la serie. Le nuove Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT permettono infatti di giocare a risoluzione 1440p. Saranno in vendita a partire dal 6 settembre.

AMD Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT

Le Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT sono ovviamente basate sull’architettura RDNA 3. Per realizzare la GPU Navi 32 sono stati utilizzati due processi produttivi di TSMC: 5 nanometri per il chiplet GCD (Graphics Compute Die) e 6 nanometri per i quattro chiplet MCD (Memory Compute Die).

La Radeon RX 7800 XT ha 60 Compute Unit con frequenza massima di 2.430 MHz. Sono presenti 16 GB di memoria GDDR6 con larghezza di banda pari a 624 GB/s e bus da 256 bit, oltre a 64 MB di Infinity Cache. AMD dichiara prestazioni in virgola mobile a 32 bit fino a 32,6 TFLOPS.

La Radeon RX 7700 XT ha 54 Compute Unit con frequenza massima di 2.544 MHz. Sono presenti 12 GB di memoria GDDR6 con larghezza di banda pari a 432 GB/s e bus da 192 bit, oltre a 48 MB di Infinity Cache. AMD dichiara prestazioni in virgola mobile a 32 bit fino a 30 TFLOPS.

Le schede video di riferimento hanno una lunghezza di 267 millimetri e occupano 2,5 slot. L’alimentazione ausiliaria viene fornita tramite due connettori a 8 pin. Sulla staffa posteriore ci sono tre porte DisplayPort 2.1 e una porta HDMI 2.1. I prezzi sono 499,00 dollari (Radeon RX 7800 XT) e 449,00 dollari (Radeon RX 7700 XT). A partire dal 6 settembre saranno in vendita i modelli di ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston.