AMD: i dettagli delle prossime CPU EPYC Zen 6 e Zen 6C

Sono da poco emerse le prime indiscrezioni sui processori AMD EPYC di sesta generazione, conosciuti con il nome in codice “Venice” e basati sulle architetture Zen 6 e Zen 6C, con configurazioni che arrivano fino a un massimo di 256 core.

AMD: emerse le specifiche dettagliate dei prossimi processori EPYC Zen 6 e Zen 6C

Le info riguardo alle CPU AMD EPYC Venice di sesta generazione stanno destando sempre più interesse da quando l’azienda di Sunnyvale ha confermato per la loro produzione sarà utilizzato il nodo a 2 nm di TSMC, ovvero il più avanzato attualmente disponibile insieme a Intel 18A. Le prime indiscrezioni dei nuovi modelli risalgono al 2022 e al 2023, ma recenti fughe di notizie hanno arricchito quanto già emerso con nuove informazioni.

Come per le generazioni Zen 4 e Zen 5, i processori EPYC Venice saranno disponibili in due varianti: una standard con architettura Zen 6 e quella con più core, denominata Zen 6C. Questi chip saranno compatibili con i socket SP7 e SP8, di cui la prima rappresenta la soluzione di fascia alta e la seconda quella per i server più economici. La piattaforma supporterà memorie a 12 e 16 canali, garantendo una buona flessibilità per coprire la maggior parte delle esigenze.

Stando a quanto recentemente emerso dal forum Tieba Baidu, i nuovi AMD EPYC Venice avranno una configurazione con un massimo di 8 CCD (Core Complex Die), ciascuno dotato di 12 core Zen 6, per un totale di 96 core e 192 thread. È anche previsto un aumento della cache L3 fino a 128 MB per CCD, anche se non è chiaro se ciò riguarderà la variante Zen 6 o Zen 6C. Per quanto riguarda le CPU Zen 6C, le informazioni parlano invece di 2 MB di cache L3 per core, con una conta dei core che potrebbe scalare fino a 256 core e 512 thread, superando le attuali offerte Zen 5 basate su Turin, che arrivano a 192 core e 384 thread.

Secondo un insider di nome Bionic_Squash, i processori destinati al socket SP7 avranno un TDP di circa 600W, un incremento importante rispetto ai 400W di Zen 5 ma che è dovuto un sostanziale aumento dei core, mentre i modelli per socket SP8 si attesteranno tra 350W e 400W. Di seguito un pratico un riepilogo delle configurazioni previste:

EPYC 9006 “Venice” (Zen 6C): fino a 256 core, 512 thread, 8 CCD

EPYC 9006 “Venice” (Zen 6): fino a 96 core, 192 thread, 8 CCD

La gamma offrirà numerose opzioni per soddisfare le esigenze di data center e dei sistemi HPC (High Performance Computing). Sebbene si tratti di informazioni ancora preliminari, il lancio di Zen 6 è atteso per il prossimo anno, ed è probabile che AMD rilasci nuove informazioni nei prossimi mesi.