AMD-Intel: alleanza x86 per contrastare Arm

AMD e Intel hanno annunciato la creazione di un gruppo che unisce diversi leader del settore per migliorare l’interoperabilità dell’architettura x86 e semplificare lo sviluppo del software. L’inattesa alleanza tra le due aziende e altri membri fondatori è nata probabilmente per contrastare il nemico comune: Arm.

x86 Ecosystem Advisory Group

Oltre che da AMD e Intel, il nuovo x86 Ecosystem Advisory Group è formato da Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle e Red Hat. Ci sono inoltre due luminari: Linus Torvalds e Tim Sweeney. L’obiettivo del gruppo è l’identificazione di nuovi modi per espandere l’ecosistema x86, consentendo la compatibilità tra piattaforme, semplificando lo sviluppo del software e fornendo agli sviluppatori una piattaforma per identificare esigenze e funzionalità architetturali per creare soluzioni innovative e scalabili per il futuro.

L’architettura x86 domina il mercato per oltre 40 anni, ma oggi deve fronteggiare l’ascesa dell’architettura Arm. Quest’ultima è sempre stata utilizzata per i chip mobile. Apple ha deciso di abbandonare Intel per usare i suoi chip basati su Arm, mentre Qualcomm ha introdotto i primi chip Arm per notebook con Windows 11.

Considerato il panorama attuale (carichi di lavoro AI dinamici, chiplet custom, packaging 3D e altro) è necessario creare un’ISA (Istruction Set Architecture) più unificato per garantire un’implementazione consistente e compatibile delle funzionalità architetturali in tutti i settori (data center, cloud, client, edge e dispositivi embedded).

Lisa Su, CEO di AMD, ha dichiarato:

L’istituzione dell’x86 Ecosystem Advisory Group garantirà che l’architettura x86 continui a evolversi come piattaforma di elaborazione preferita sia dagli sviluppatori che dai clienti. Siamo entusiasti di riunire il settore per fornire indicazioni sui futuri miglioramenti architettonici e prolungare l’incredibile successo di x86 per i decenni a venire.

Questo è invece il commento di Pat Gelsinger, CEO di Intel: