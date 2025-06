AMD lancia i nuovi Threadripper 9000 con prestazioni raddoppiate

AMD ha presentato al Computex i nuovi processori Ryzen Threadripper 9000 “Shimada Peak”, basati sull’architettura Zen 5 e destinati al mercato delle workstation desktop di fascia alta (HEDT). Con la nuova generazione raddoppiano le prestazioni, anche rispetto alla concorrenza, consolidando così ulteriormente la posizione dell’azienda di Sunnyvale in questo segmento, previsto in crescita di 9 milioni di unità entro il 2029. I Threadripper 9000 si rivolgono a professionisti dei settori cloud, sanità, automotive, gaming e intelligenza artificiale, dove la domanda di potenza di calcolo è naturalmente in forte aumento.

AMD: i nuovi Threadripper 9000 raddoppiano le prestazioni

Rispetto alla serie Threadripper 1000 del 2017, la piattaforma ha registrato un incremento di 6 volte nel numero di core, 4 volte nella larghezza di banda della memoria e 4 volte in quella PCIe, con un miglioramento dell’80% nelle prestazioni multithread. I nuovi AMD Threadripper 9000 combinano l’architettura Zen 5, che garantisce un aumento del 16% nell’IPC, con un SOC ottimizzato. Ogni CCD Zen 5 include 8 core e 40 MB di cache, per un totale di 480 MB di cache di sistema. Questo si traduce in un incremento prestazionale del 16% su 10 carichi di lavoro per workstation rispetto alla serie 7000, con un picco del 26% in applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning.

I nuovi processori supportano memorie RAM DDR5 fino a 6400 MT/s su 8 canali, con una larghezza di banda di 410 GB/s e capacità fino a 2 TB. Offrono inoltre fino a 128 linee PCIe 5.0, 32 linee SATA e miglioramenti nella topologia del SOC, mantenendo la compatibilità con le piattaforme sTR5 esistenti. I benchmark evidenziano come il Threadripper PRO 9995WX (da 96 core) sia in cima alle classifiche, con un incremento medio del 19,8% rispetto al 7995WX e prestazioni fino a 2,5 volte superiori rispetto a Intel Xeon W-3500 in carichi di lavoro come media e intrattenimento.

La nuova gamma Threadripper 9000 di AMD include sei modelli PRO (da 12 a 96 core) e tre modelli standard (da 24 a 64 core), con il modello 9980X (64 core) che supporta memoria DDR5 a 4 canali. Il TDP massimo è di 350W, mentre la disponibilità è per il mese di luglio.