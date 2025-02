AMD potrebbe lanciare i Ryzen 9 9000X3D e la RX 9070 insieme

AMD ha confermato l’arrivo dei nuovi Ryzen Zen 5 da 12 e 16 core con 3D V-Cache in questo trimestre, con le precedenti voci che parlavano già di gennaio, cosa che però non è più avvenuta. Non essendo presente alcuna indiscrezione relativa alla data di lancio precisa, delle nuove informazioni provenienti dalla testata Cowcotland rivelano che i Ryzen 9 9000 X3D e la nuova Radeon RX 9070 potrebbero essere lanciati insieme in un unico giorno, anche in base ai recenti annunci da parte della casa di Sunnyvale.

AMD: lancio in contemporanea per i Ryzen 9 9000X3D e la nuova Radeon RX 9070?

Secondo la fonte, sia gli AMD Ryzen 9 9000X3D che la nuova Radeon RX 9070 dovrebbero essere disponibili entro la fine di marzo, con un lancio in contemporanea, o quanto meno, nello stesso periodo previsto per le nuova GPU.

Dopo essere stata contattata da alcuni addetti al settore per un commento, la testata ha confermato che la fonte è attendibile, essendo pure vicina ai canali per la vendita al dettaglio, non fornendo tuttavia ulteriori informazioni.

Di recente, inoltre, ASRock ha anche elencato le nuove CPU AMD della gamma 3D V-Cache nella sua lista compatibilità, fatto che solitamente avviene nel momento in cui nuovi modelli, sia della casa di Sunnyvale che di Intel sono praticamente prossimi al rilascio, anche se ciò non è ancora stato fatto da altri marchi come ASUS, MSI e Gigabyte, probabilmente perché non hanno ancora aggiornati i relativi BIOS.

Secondo le indiscrezioni, il Ryzen 9 9950X3D avrà una frequenza massima in grado di spingersi fino a 5,7GHz, mantenendo la medesima del modello senza cache aggiuntiva, e lo stesso vale per il TDP di 170W, eccetto per la cache L2 e L3 combinata di 144MB. Il Ryzen 9 9900X3D avrà invece un TDP di 120W, con una frequenza massima invece inferiore di 100MHz rispetto al 9900X, che si traduce in 5,5GHz di velocità massima.

Ovviamente non resta che attendere anche per avere conferma dei prezzi, che ovviamente saranno abbastanza alti.