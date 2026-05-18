Linus Torvalds contro i bug report generati dall’AI: "Stanno rallentando lo sviluppo di Linux"

Linus Torvalds inizia a mostrare apertamente insofferenza verso uno degli effetti collaterali più discussi dell’intelligenza artificiale applicata allo sviluppo software: l’esplosione di bug report generati automaticamente dagli strumenti AI.

Il creatore di Linux, commentando il rilascio della quarta release candidate di Linux 7.1, ha spiegato che il problema non è l’utilizzo dell’AI in sé, ma il modo in cui molti sviluppatori stanno usando questi strumenti per inviare segnalazioni duplicate, spesso prive di reale analisi tecnica o contributi concreti.

Il risultato, secondo Torvalds, è che parte del lavoro di manutenzione del kernel sta diventando sempre più difficile da gestire.

L’AI trova bug, ma rischia di creare più lavoro

Negli ultimi mesi strumenti AI per analisi del codice, debugging e vulnerability scanning sono diventati estremamente diffusi nel mondo open source. Modelli linguistici e sistemi automatici riescono infatti a individuare rapidamente memory leak, vulnerabilità e anomalie nel codice.

Il problema nasce però quando centinaia di utenti utilizzano gli stessi strumenti sugli stessi repository Linux, inviando segnalazioni praticamente identiche tra loro.

Torvalds ha spiegato che molte delle mail ricevute riportano lo stesso problema già individuato da altri utenti con gli stessi tool AI. Questo costringe i maintainer del kernel a perdere tempo verificando duplicati, smistando report o spiegando che il bug era già stato corretto giorni o settimane prima.

Secondo Torvalds, la mailing list dedicata alla sicurezza del kernel starebbe diventando “quasi ingestibile” proprio a causa del volume crescente di segnalazioni AI ripetitive.

Torvalds non boccia l’intelligenza artificiale

Il punto interessante è che Torvalds non sta attaccando direttamente l’uso dell’AI nello sviluppo software. Anzi, riconosce apertamente che questi strumenti possano essere molto utili.

La critica riguarda piuttosto l’approccio superficiale di chi utilizza l’intelligenza artificiale senza comprendere realmente il codice o il problema individuato.

Per il creatore di Linux, trovare automaticamente un bug non basta per contribuire davvero a un progetto complesso come il kernel. Il valore reale arriva quando uno sviluppatore studia la documentazione, analizza il contesto tecnico e propone eventualmente una patch concreta per risolvere il problema.

In sostanza, Torvalds chiede meno segnalazioni automatiche e più contributi reali.

L’AI sta cambiando profondamente il mondo open source

Le dichiarazioni di Torvalds fotografano perfettamente uno dei grandi cambiamenti che stanno investendo lo sviluppo software moderno.

L’intelligenza artificiale sta abbassando enormemente la barriera tecnica per partecipare ai progetti open source. Oggi chiunque può utilizzare strumenti AI per analizzare repository, cercare vulnerabilità o generare codice in pochi minuti.

Ma questa democratizzazione ha anche un effetto collaterale: il rischio di produrre enormi quantità di “rumore tecnico” che finiscono per rallentare i maintainer invece di aiutarli davvero.

Ed è un problema particolarmente delicato nel kernel Linux, uno dei progetti software più complessi e coordinati al mondo.

Il futuro dello sviluppo AI-assisted è ancora tutto da definire

La questione sollevata da Torvalds potrebbe diventare sempre più centrale nei prossimi anni, soprattutto mentre strumenti come GitHub Copilot, Claude Code, Codex e sistemi automatici di analisi continuano a diffondersi rapidamente.

Il rischio è che l’ecosistema open source venga sommerso da issue ridondanti, patch generate automaticamente e codice prodotto senza una reale comprensione architetturale.

Ed è proprio qui che emergono i limiti attuali dell’intelligenza artificiale nello sviluppo software: l’AI può accelerare enormemente l’individuazione dei problemi, ma la comprensione profonda del codice e la manutenzione di progetti complessi restano ancora attività profondamente umane.

Torvalds sembra quindi voler lanciare un messaggio molto chiaro alla community Linux: usare l’AI va benissimo, purché serva davvero a migliorare il kernel invece di trasformare la manutenzione in un flusso infinito di segnalazioni duplicate.