AMD potrebbe portare il supporto per ROCm anche su Windows

Il supporto per AMD ROCm, la controparte di CUDA di Nvidia, potrebbe presto arrivare finalmente anche su Windows con grandi vantaggi per gli sviluppatori che fanno uso del diffuso sistema operativo di Redmond.

AMD: ROCm in arrivo anche su Windows

Il supporto per AMD ROCm anche su Windows è in realtà stato richiesto da anni, motivo per cui è in attesa per molto tempo, dopo le promesse dell’azienda. Dopo un lungo periodo di silenzio sui progressi a riguardo, un’ulteriore conferma arriva dal vicepresidente della casa californiana di Sunnyvale, il quale ha risposto positivamente a un post di un utente su X, che chiedeva di portare il supporto dello stack anche su Windows.

Naturalmente questo non rivela nulla di dettagliato, se non la volontà da parte della casa di estendere finalmente il supporto per molti più modelli di GPU Radeon. Allo stato attuale, infatti, sono soltanto due le schede video che possono supportare ROCm su Windows, al contrario di Linux dove il supporto allo stack è completo e permette di utilizzare tutti i modelli. Nonostante su Windows sia possibile utilizzare in alcuni casi modelli inferiori alla RX 7900 GRE, sono comunque presenti problemi di compatibilità che inficiano inevitabilmente sulle prestazioni.

https://twitter.com/Pehdrew_/status/1897934517068820954

I problemi non sono limitati a dei “semplici” problemi di compatibilità, ma includono anche eventi come crash, blocchi degli script e altri ostacoli che impediscono di fatto un utilizzo normale di AMD ROCm su Windows, motivo per cui l’azienda ha del lavoro da fare per sistemare tutti i problemi, il che consentirebbe agli sviluppatori non solo di poter utilizzare l’apprendimento automatico grazie all’utilizzo degli acceleratori IA di RDNA 3 e RDNA 4, ma di avere a disposizione persino più potenziale per realizzare molto altro, mettendosi di fatto alla pari con Nvidia.

Attualmente, AMD ha provveduto ha introdurre da subito il supporto ROCm per le nuove GPU RX 9070 da poco uscite.