AMD potrebbe portare le CPU Strix Halo anche su desktop

Stando alle recenti indiscrezioni, i processori Strix Halo di AMD, inizialmente concepiti per dispositivi mobili, potrebbero presto approdare anche sui PC desktop, portando con sé una potenza grafica senza precedenti, grazie a una iGPU molto potente ed efficiente. Si tratta di APU molto efficaci, in grado di offrire prestazioni grafiche paragonabili a quelle di GPU economiche moderne, grazie a un design innovativo che include fino a 40 Compute Unit dedicate.

AMD: le CPU Strix Halo presto in arrivo anche su desktop?

Rispetto ai processori Strix Point basati su Zen 5, AMD Strix Halo si distingue per dimensioni e struttura, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca alte prestazioni senza una scheda grafica dedicata.

Progettati per il mercato mobile, questi processori utilizzano il socket FP11, più grande rispetto all’AM5 dei Ryzen 9000 per desktop, il che rende complesso un adattamento diretto. Tuttavia, soluzioni come quelle di Minisforum, che con le schede BD770i e BD790i è già riuscita a portare processori Ryzen di fascia mobile su desktop, suggeriscono che AMD potrebbe seguire un percorso simile. Un indizio arriva da un’intervista su Bilibili, in cui il General Manager di ASUS Cina ha chiesto a Lisa Su, AD dell’azienda di Sunnyvale, di rendere Strix Halo disponibile per i desktop, ricevendo una risposta positiva. Potrebbe trattarsi di sistemi come il Framework Desktop, equipaggiato già con APU Ryzen AI 300.

Su desktop, le CPU Strix Halo offrirebbero prestazioni elevate per attività CPU e GPU-intensive, rendendo superflua l’installazione di una GPU discreta, con schede madri aggiornabili e compatibili con case compatti. Pur con limiti, come l’impossibilità di cambiare CPU o dissipatore, i vantaggi includono compattezza e consumi ridotti, ideali per mini-PC o sistemi dalle dimensioni di una console o persino più piccoli. AMD non ha ancora confermato ufficialmente il progetto, ma il potenziale è enorme: Strix Halo potrebbe ridefinire il mercato desktop, superando Strix Point e aprendo la strada a soluzioni portatili e potenti. Sicuramente il futuro delle APU appare ancor più promettente.