AMD prepara il supporto per le CPU Zen 6 sul kernel Linux

AMD è concentrata nello sviluppo dei prossimi processori Ryzen ed EPYC basati sull’architettura Zen 6, che proprio nelle varianti per desktop di fascia consumer di distinguerà dall’attuale per un aumento sostanziale della conta dei core. L’azienda di Sunnyvale ha già preparato il primo aggiornamento per il kernel Linux, che consentirà di abilitarne il supporto.

AMD: nuove patch Linux per le future CPU Zen 6

Nonostante queste prime patch di AMD per Linux non siano di per sé particolarmente significative, rappresentano i primi lavori a cui seguiranno ulteriori patch dedicate alle CPU Zen 6. Le patch saranno integrate nel kernel principale in vista del lancio dei processori Zen 6, previsto per il 2026.

Introducono il flag sintetico “X86_FEATURE_ZEN6”, che altre patch potranno utilizzare per abilitare funzionalità specifiche, verificando la presenza di core CPU Zen 6. Inoltre, conferma che i processori Zen 6 apparterranno alla Famiglia 1Ah (Famiglia 26), come i processori Zen 5, con ID modello compresi tra 0x50-0x5f, 0x90-0xaf e 0xc0-0xcf.

La patch AMD è stata inserita nel ramo “x86/urgent” del repository tip/tip.git. Essendo classificata come “urgente”, è probabile che venga inclusa come correzione nell’attuale ciclo di Linux 6.15, anziché attendere la finestra di unione di Linux 6.16, prevista per iniziare tra alcune settimane.

Oltre a ciò, l’azienda si prepara a lanciare la nuova GPU RX 9060 XT, rivolta al segmento di fascia media e pensata per competere direttamente con la RTX 5060 Ti di Nvidia. Secondo le indiscrezioni più recenti, la scheda avrà una frequenza di funzionamento massima superiore a quella della RX 9070 XT, oltre a una connessione PCI-E 5.0 in modalità 16X, il che offrirebbe un vantaggio sostanziale sulla concorrenza, oltre a permettere di aggirare possibili limitazione sulle piattaforme meno recenti, dotate di PCI-E 4.0.

Inoltre, sono trapelate le prime indiscrezioni che riguardano già la prossima generazione di schede video AMD RDNA 5, con cui l’azienda dovrebbe tornare a proporre proposte più potenti, che mirano a competere con quelle più potenti di Nvidia.