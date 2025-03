AMD raddoppia i core con la prossima generazione di CPU Zen 6

Seguendo un po’ quanto già fatto da Intel a partire da Raptor Lake, e che farà anche con la prossima architettura Nova Lake, AMD ha intenzione di raddoppiare la conta dei core con la prossima generazione di Ryzen che utilizzeranno la futura architettura Zen 6.

AMD: raddoppio core per la prossima generazione di processori Ryzen

AMD ha già annunciato che i futuri Ryzen Zen 6 e 6C saranno disponibili per le piattaforme fisse e mobili, mantenendo la compatibilità per il socket AM5, il quale dovrebbe essere supportato fino al 2027. Secondo le recenti indiscrezioni, diffuse da un insider cinese di nome Zhangzhonghao, l’azienda ha intenzione di raddoppiare il numero dei core, che attualmente disponibile nei formati 6, 8 e 16 core.

Secondo quanto anticipato dall’ultimo post dell’insider, Zen 6, che prenderà il nome in codice di “Medusa Ridge”, sarà disponibile in versioni da 12, 24 e 32 core, sicuramente corrispondenti rispettivamente a Ryzen 5, 7 e 9. Come indicato nel post, le varianti da 12 e 24 core avranno una cache da ben 48MB, 64MB o 96MB, che raggiungerà i 128MB nel modello di fascia alta da 32 core.

AMD Zen 6 offriranno così un aumento complessivo del 50% per quanto riguarda la cache per gli attuali modelli Zen 5, raddoppiando invece con i modelli Zen 6C, cosa che raggiungerà livelli persino più alti con i futuri modelli X3D, i quali potrebbero far uso di una doppia cache.

Allo stato attuale, l’azienda ha già lanciato i primi modelli di Ryzen X3D della serie 9000, caratterizzati da cache X3D di seconda generazione la quale permette di ridurre la latenza persino con le normali applicazioni produttive, dove la precedente generazione aveva invece un chiaro svantaggio. Allo stato attuale, l’azienda si prepara a lanciare ulteriori modelli come Ryzen 9 9900X3D e 9950X3D, i quali offriranno già un aumento significativo della cache a un prezzo che si aggira intorno alle 700€ per il primo modello e 584€ per quello più potente.