AMD Radeon AI PRO R9700: la nuova soluzione IA da 32GB

In concomitanza alla nuova RX 9060 XT di fascia media per desktop, AMD lancia anche Radeon AI PRO R9700, la soluzione aziendale progettata esclusivamente per applicazioni di intelligenza artificiale, accompagnata da 32 GB di VRAM e in grado di offrire prestazioni doppie rispetto alla generazione precedente.

AMD Radeon AI PRO 9700 rinnova la gamma di GPU professionali

Come ci si aspettava, AMD ha rinnovato la gamma di GPU professionali, presentando Radeon AI PRO 9700, la prima proposta basata sull’architettura RDNA 4 e dotata di 32 GB di VRAM, specificamente ottimizzata per il segmento IA. Anche il marchio Radeon AI PRO è tutto nuovo, sostituendo le precedenti linee Radeon WX e Radeon PRO.

Il primo modello della serie, ovvero AI PRO R9700, condivide le stesse specifiche della RX 9070 XT, ma è stato ottimizzato per carichi di lavoro IA. Il chip utilizzato è il Navi 48, con 64 unità di calcolo (per un totale di 4096 stream processor) e 128 acceleratori IA, insieme a un consumo energetico massimo di 300W (Total Board Power).

Per quanto riguarda la memoria, i 32 GB GDDR6 di Radeon AI PRO R9700 sono accompagnati da un bus a 256-bit, raddoppiando la capienza rispetto alla 9070 XT. Secondo l’azienda, le prestazioni raggiunte sono di 96 TFLOPs in FP16 e 1531 TOPS in INT4 (Sparse).

L’obiettivo di Radeon AI PRO R9700 è quello di supportare l’elaborazione efficiente di modelli IA avanzati. I 32 GB di VRAM rappresentano una quantità ideale per carichi di lavoro IA locali e complessi, come DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Q6, Mistral Small 3.1 24B Instruct 2503 Q8, Flux 1 Schnel e SD 3.5 Medium. In termini prestazionali, AMD dichiara che la R9700 è due volte più veloce della Radeon PRO W7800 (sempre da 32 GB) nel modello DeepSeek R1. Inoltre, confrontandola con la RTX 5080, che dispone di 16 GB di VRAM, la R9700 si dimostra fino a 5 volte più veloce, soprattutto per modelli AI che richiedono una maggior quantità di memoria.

Radeon AI PRO R9700 supporta configurazioni multi-GPU fino a 4 vie su piattaforme PCIe 5.0, permettendo di creare un pool di memoria fino a 128 GB. Questo la rende adatta a modelli come Mistral 123B e DeepSeek R1 70B, che possono richiedere fino a 112-116 GB di VRAM.

La nuova GPU sarà disponibile a partire da luglio 2025 tramite partner come ASUS, ASRock, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, XFX e Yeston. Il design è a doppio slot con un sistema di raffreddamento a blower.