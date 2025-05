AMD Radeon RX 9060 XT supera RX 7600 XT del 25%

Dopo averne svelato le specifiche al Computex, AMD si accinge a lanciare sul mercato la nuova Radeon RX 9060 XT, la GPU di fascia media basata sul processore grafico Navi 44 disponibile in due varianti, ovvero 16 e 8GB di RAM, quest’ultima oggetto di critiche e giustificazioni da parte dell’azienda stessa per il quantitativo di memoria. La variante da 16GB è tuttavia già stata testata in dei benchmark preliminari emersi da poco su Geekbench, che vendono la nuova GPU davanti la RX 7600 XT di un buon margine.

AMD Radeon RX 9060 XT è davanti la RX 7600 XT del 25% nei primi benchmark

I primi risultati emersi da Geekbench per la Radeon RX 9060 XT 16GB riportano 109.315 punti ottenuti nel test OpenCL e 124.251 punti nel test Vulkan API. I test sono stati effettuati su un sistema con specifiche di fascia alta, equipaggiato con una scheda madre AORUS X870E Master e un processore AMD Ryzen 7 9800X3D. Nonostante si tratti di test approssimativi, poiché la piattaforma di benchmark non è ancora in grado di supportare DirectX, tecnologie di upscaling e ray tracing, fornisce comunque un anticipo di quello che è possibile aspettarsi dalla GPU.

Basandoci su quanto emerso, la Radeon RX 9060 XT non sembra affatto superare la RX 7700 XT nei benchmark OpenCL e Vulkan, dato che il modello di generazione precedente che mantiene un vantaggio abbastanza notevole. La nuova scheda si dimostra però significativamente più performante della RX 7600 XT, con un miglioramento stimato tra il 25% e il 31%.

Tutto questo nonostante AMD posizioni la sua RX 9060 XT tra la RX 7700 XT e la RX 7800 XT. Bisognerà tuttavia attendere le recensioni complete per capire veramente le prestazioni complessive della nuova scheda, con le relative prove nei titoli. La 9060 XT si rivolge naturalmente a quei giocatori che cercano un prodotto di fascia media con un buon rapporto qualità-prezzo, ideale per chi desidera giocare in 1080p o 1440p con impostazioni grafiche al massimo, specie con la versione da 16GB di VRAM.

Il potenziale della RX 9060 XT rimane comunque promettente, sia per l’efficienza energetica, sia per il supporto alle nuove tecnologie, come FSR 4, che tuttavia dovrebbero arrivare anche nelle schede RDNA 3.