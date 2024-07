AMD ROCm 6.2: rilascio della piattaforma software sembra imminente

L’arrivo del nuovo AMD ROCm 6.2 sembra ormai alle porte. La nuova versione della piattaforma software servirà a far avanzare ulteriormente lo stack di calcolo della GPU AMD Radeon/Instinct open source con nuove funzionalità. Con l’interesse dell’industria che circonda la serie AMD Instinct MI300 e il crescente impatto nel settore del calcolo su GPU, vi è un rinnovato interesse per lo stack software ROCm. Basta infatti pensare che AMD che sta lavorando per portare il supporto ufficiale di ROCm a un maggior numero di GPU per gli utenti. Per questo motivo, l’imminente rilascio di ROCm 6.2, dotato di nuove funzionalità, è una notizia abbastanza interessante.

Ad oggi si sa soltanto che ROCm 6.2 è in arrivo e dovrebbe essere rilasciato presto. AMD lo ha infatti comunicato a Red Hat con piani per includere ROCm 6.2 nel prossimo Fedora 41. Considerando poi che il compilatore AOMP AMD OpenMP è stato contrassegnato per la versione ROCm 6.2, l’arrivo è ormai dato per certo.

AMD ROCm 6.2: possibile arrivo del supporto su Ubuntu 24.04 LTS

Nelle scorse ore, alcuni utenti hanno una notifica su GitHub riguardante il compilatore AOMP costruito per ROCm 6.2. Tuttavia, pochi minuti dopo, il rilascio è stato pubblicamente ritirato dal repository AOMP. Ciò significa che AMD ROCm 6.2 non è ancora disponibile in via ufficiale. Tuttavia, i preparativi per il rilascio sono già iniziati. Sarà interessante vedere quali miglioramenti per l’intelligenza artificiale e il deep learning saranno presenti nella nuova versione del software. Inoltre, bisognerà anche capire quali nuove ottimizzazioni delle prestazioni verranno introdotte. Infine, non è ancora chiaro se AMD estenderà formalmente la gamma di GPU Radeon supportate da ROCm.

La speranza è quella di vedere il supporto ufficiale di AMD ROCm 6.2 con Ubuntu 24.04 LTS. La versione della distribuzione enterprise è stata rilasciata da due mesi senza alcun supporto ufficiale di ROCm, ma non è arrivato alcun annuncio in merito. Per saperne se ciò accadrà veramente bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.