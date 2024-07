Fedora 41 potrebbe usare AMD ROCm 6.2 per nuove funzionalità AI

La serie ROCm 6.1 è attualmente l’ultima versione stabile dello stack di calcolo GPU open source di AMD con un focus sempre maggiore sull’intelligenza artificiale. AMD ha confermato a Red Hat che ROCm 6.2 debutterà prima del rilascio di Fedora 41. Proprio per questo motivo gli sviluppatori sperano ora di fornire pacchetti ROCm 6.2 con questa prossima versione di Fedora Linux.

Fedora 41: la proposta per introdurre ROCm 6.2

Per aggiornare i pacchetti di calcolo ROCm in Fedora 41 a ROCm 6.2 è stata presentata una proposta di modifica tardiva per. Come si legge sul sito di Fedora Project: “L’ultima versione ROCm si sincronizza con l’ultima versione upstream di AMD. Si basa sulle librerie matematiche rilasciate in F40 per includere anche pacchetti per eseguire carichi di lavoro AI. È stato integrato con PyTorch di Fedora… ROCm 6.2 non è stato ancora rilasciato, ma gli sviluppatori hanno confermato che verrà rilasciato molto prima del congelamento del codice di Fedora 41… Il passaggio a ROCm 6.2 implica funzionalità più recenti e correzioni di bug. Significa anche passare a LLVM 18, che include correzioni di bug, nuovo supporto hardware e riduce la manutenzione del pacchetto derivante dall’utilizzo di un pacchetto LLVM precedente“.

Con AMD che si concentra sulle principali distribuzioni Linux aziendali come RHEL, Ubuntu LTS e SUSE Linux Enterprise con i loro pacchetti ROCm ufficiali, è una buona notizia vedere Fedora lavorare sull’aggiunta puntuale di nuove versioni ROCm al suo repository. Ciò faciliterà l’esperienza di installazione/configurazione per gli utenti che desiderano utilizzare il calcolo/intelligenza artificiale della GPU AMD su Fedora. È necessario ricordare che questa proposta deve ancora essere votata dal Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo). Tuttavia, si tratta di un cambiamento relativamente semplice, che potrebbe essere applicato senza troppi problemi. Per fare in modo che ROCm 6.2 venga integrato su Fedora 41 è comunque necessario che lo stack di calcolo GPU venga rilasciato al più presto.