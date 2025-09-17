AMD Ryzen R7, 32GB/1TB: il coupon da -150 euro sul Mini PC

Beelink SER9 Pro è in sconto di 150 euro su Amazon. Un’offerta che vale la pena segnalare su queste pagine, considerando il forte interesse che gli utenti stanno manifestando nei confronti dei Mini PC. Se sei interessato, per approfittarne ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce e metterlo nel carrello, tutto qui.

Mini PC compatto e potente: Beelink SER9 Pro

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. Sotto la scocca c’è il cuore pulsante del potente processore AMD Ryzen R7 H255 con architettura Zen 4 e chip grafico AMD Radeon 780M integrato (tecnologia RDNA 3), per prestazioni sempre fluide, anche con i carichi di lavoro più pesanti. Ad affiancare l’unità sono 32 GB di RAM LPDDR5X e di un SSD PCIe 4.0 da 1 TB con archiviazione espandibile fino a 8 TB. Non è tutto, perché tra le altre specifiche trovano posto la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, porte Ethernet, USB-C e USB-A, jack audio, uscite HDMI e DisplayPort. Può essere collegato a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

Sblocca lo sconto di 150 euro semplicemente attivando il coupon che trovi sull’e-commerce. L’opportunità è ghiotta e ti permette di acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER9 Pro) al prezzo finale di 589 euro, con un forte risparmio in confronto al listino.

Considerando le caratteristiche integrate è un ottimo affare. È subito disponibile e se lo ordini adesso lo riceverai con la consegna gratis entro pochi giorni, direttamente a casa tua. La spedizione è gestita da Amazon.