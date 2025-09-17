 AMD Ryzen R7, 32GB/1TB: il coupon da -150 euro sul Mini PC
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

AMD Ryzen R7, 32GB/1TB: il coupon da -150 euro sul Mini PC

Grande potenza e design compatto in questo Mini PC: non lasciarti sfuggire il coupon sconto dal valore di 150 euro per Beelink SER9 Pro.
AMD Ryzen R7, 32GB/1TB: il coupon da -150 euro sul Mini PC
PC Hardware Desktop
Grande potenza e design compatto in questo Mini PC: non lasciarti sfuggire il coupon sconto dal valore di 150 euro per Beelink SER9 Pro.

Beelink SER9 Pro è in sconto di 150 euro su Amazon. Un’offerta che vale la pena segnalare su queste pagine, considerando il forte interesse che gli utenti stanno manifestando nei confronti dei Mini PC. Se sei interessato, per approfittarne ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce e metterlo nel carrello, tutto qui.

Compra il Mini PC a -150 euro (coupon)

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso. Sotto la scocca c’è il cuore pulsante del potente processore AMD Ryzen R7 H255 con architettura Zen 4 e chip grafico AMD Radeon 780M integrato (tecnologia RDNA 3), per prestazioni sempre fluide, anche con i carichi di lavoro più pesanti. Ad affiancare l’unità sono 32 GB di RAM LPDDR5X e di un SSD PCIe 4.0 da 1 TB con archiviazione espandibile fino a 8 TB. Non è tutto, perché tra le altre specifiche trovano posto la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, porte Ethernet, USB-C e USB-A, jack audio, uscite HDMI e DisplayPort. Può essere collegato a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per altre informazioni dai uno sguardo alla scheda completa.

Beelink SER9 Pro: le porte del Mini PC

Sblocca lo sconto di 150 euro semplicemente attivando il coupon che trovi sull’e-commerce. L’opportunità è ghiotta e ti permette di acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER9 Pro) al prezzo finale di 589 euro, con un forte risparmio in confronto al listino.

Beelink SER9 Pro Mini PC Windows 11 Pro, AMD Ryzen R7 H255 (8 core/16, fino a 4,9 GHz), 32 GB LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, triplo schermo 4K, HDMI/DP/USB 4, LAN 2,5 GHz/WiFi 6/BT5.2

Compra il Mini PC a -150 euro (coupon)

Considerando le caratteristiche integrate è un ottimo affare. È subito disponibile e se lo ordini adesso lo riceverai con la consegna gratis entro pochi giorni, direttamente a casa tua. La spedizione è gestita da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI

Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI
Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5

Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5
ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)

ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)
Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI

Mini PC con Intel e Windows 11 Pro in offerta: solo POCHI PEZZI
Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5

Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5
ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)

ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)
Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
17 set 2025
Link copiato negli appunti