AMDVLK 2025.Q1.3 introduce il supporto per le Radeon RX 9070

AMD ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento per il suo driver Vulkan open-source “AMDVLK” per sistemi Linux. Il nuovo rilascio AMDVLK 2025.Q1.3 è ora disponibile per il download dal repository GitHub e introduce il supporto per le nuove Radeon RX 9070.

AMDVLK 2025.Q1.3 introduce il supporto alle nuove Radeon RX 9070

AMDVLK 2025.Q1.3 aggiunge il supporto per le estensioni Vulkan VK_KHR_shader_quad_scope e VK_KHR_shader_maximal_reconvergence. Questo rilascio include anche diverse correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Come anticipato inizialmente, non manca il supporto per la nuova serie Radeon RX 9070 e il relativo chip grafico Navi 48, che equipaggia i due modelli top di gamma. A parte ciò, non vengono segnalate altre modifiche degne di nota.

Il supporto per queste due nuove estensioni Vulkan è utile per gli sviluppatori che lavorano su applicazioni Vulkan avanzate. Come di consueto, AMDVLK 2025.Q1.3 può essere scaricato dalla pagina dedicata su GitHub, insieme ai binari Ubuntu e RHEL.

Allo stato attuale, dopo il lancio delle nuove RX 9070, l’azienda si prepara a rendere disponibile sul mercato i nuovi modelli di fascia media RDNA 4, di cui nello specifico è attesa la RX 9060 XT, che sarà disponibile in due versioni caratterizzate da configurazioni memoria video di 16 o 8GB. Nonostante si sappia relativamente poco della nuova scheda, era già emerso un elenco che ha svelato l’esistenza di modelli di terze parti realizzati da Acer, come la Predator Bifrost, accompagnati da altri modelli Nitro.

La nuova GPU dovrebbe far uso del chip grafico AMD Navi 44, che andrà a equipaggiare sia il modello base che la 9060 XT, offrendo in questo modo due modelli come per la fascia alta rappresentata dalla Radeon RX 9070. L’azienda ha già nel frattempo confermato che la presentazione delle nuove GPU di fascia verrà fatta nel secondo trimestre di quest’anno, in concomitanza con le concorrenti RTX 5060, con cui le GPU si andranno direttamente a confrontare.