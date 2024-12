In America la prima scuola online gestita interamente dall'AI

L’Arizona ha appena fatto una mossa audace nel mondo dell’istruzione. Ha appena dato il via libera a una scuola online dove a insegnare sarà solo e unicamente l’AI. Sì, niente prof in carne e ossa, solo algoritmi e pixel.

In Arizona la prima scuola online con programma didattico interamente gestito dall’AI

Unbound Academy, questo il nome della scuola del futuro. Niente più ore e ore di lezioni frontali, ma un programma condensato in sole due ore al giorno, grazie alla magia dell’intelligenza artificiale. Gli studenti navigheranno su piattaforme interattive che si adatteranno al loro ritmo e al loro stile di apprendimento, un po’ come quei videogiochi che diventano più difficili man mano che si diventa bravi. Insomma, sembra quasi troppo bello per essere vero!

Ma attenzione, a Unbound Academy i ragazzi non saranno completamente abbandonati nelle mani di Siri o Alexa. Ci saranno delle “guide esperte” che monitoreranno i progressi degli studenti e interverranno quando necessario. Un po’ come dei supervisori.

A lezione di vita, non solo di matematica

Unbound Academy non si limiterà a insegnare le tradizionali materie scolastiche. Diciamocelo, chi ha bisogno di imparare a memoria le date delle guerre puniche quando si può imparare a gestire i propri soldi o a parlare in pubblico senza farsi venire un attacco di panico? Unbound Academy l’ha capito e ha deciso di dedicare gran parte della giornata a workshop sulle abilità di vita, le cosiddette “Life skills”. Perché al giorno d’oggi non basta sapere la tabellina del 7, bisogna anche saper affrontare il mondo là fuori.