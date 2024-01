American Express Carta Oro: il compagno di viaggio perfetto

American Express Carta Oro è una delle più conosciute e diffuse carte di credito, nota per i suoi vantaggi esclusivi che offre ai suoi titolari. Viaggia in tutta comodità con l’accesso ai salotti aeroportuali, gli sconti sugli alberghi, sconti sui ticket e tanto altro. E se la richiedi entro il 22 febbraio ottieni anche 250€ di sconto sui tuoi acquisti, se entro tre mesi dall’attivazione della carta effettui una spesa di almeno 3000€.

American Express Carta Oro: tutti i vantaggi

American Express Carta Oro offreuna quota annuale gratuita per il primo anno, che successivamente passa a 20€ al mese. È possibile pagare con saldo o a rate, oltre a beneficiare di un TAN/TAEG 14%/24,19%, una linea di credito personalizzata fino a 15.000€ e la possibilità di accumulare punti per ottenere premi o sconti.

Un altro vantaggio significativo di American Express Carta Oro è l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass, con cui puoi avere accesso a oltre 1.200 salotti VIP aeroportuali in tutto il mondo e poter viaggiare in tutta comodità. Puoi avere due ingressi gratuiti in totale ogni anno, da utilizzare solo per te o anche per un amico.

Con i voucher viaggi ottieni inoltre 50€ di sconto per prenotare voli dalla sezione dedicata nel sito di American Express. Se ti piacciono i concerti, hai anche la possibilità di avere fino a 50€ di bonus per i biglietti su Vivaticket, per quanto riguarda eventi di qualsiasi tipo, come concerti, spettacoli e altro. Prenotando presso una struttura che aderisce al programma interno The Hotel Collection, puoi avere a disposizione fino a 100$ per aggiornare la tua camera, su disponibilità, e usufruire di servizi accessori tra spa, ristorante, bar e molto altro ancora.

Tutti i tuoi acquisti e le transazioni sono protette da assicurazioni che ti tutelano in caso di furto o smarrimento di beni e carta, frodi, e ti tutelano per 90 giorni su spese fino a 2600€.

American Express Carta Oro è molto più di una semplice carta di credito. È un passaporto per un mondo di privilegi e vantaggi esclusivi. Che tu stia pianificando un viaggio o semplicemente cercando un modo più conveniente e flessibile per gestire i tuoi soldi e spendere in comodità, Carta Oro è sicuramente una scelta molto valida. Aprila ora e approfitta dei benefici!

