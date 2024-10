America's Cup 2024: calendario, orari e dove vederla in TV e streaming

Prende il via l’America’s Cup con la sfida, nelle acque di Barcellona, tra New Zealand e Ineos Britannia, che ha superato Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup per conquistare l’accesso alla finale. Per conquistare l’America’s Cup è necessario vincere almeno 7 regate. Le prime sono in programma oggi, 12 ottobre, a partire dalle 14.30. Il calendario completo, invece, lo trovate di seguito.

America’s Cup 2024: il calendario completo

Ecco il calendario completo delle gare dell’America’s Cup 2024. Tutte le sfide tra New Zealand e Ineos Britannia prenderanno il via a partire dalle 14.30.

Sabato 12 ottobre: gara 1 e gara 2

gara 1 e gara 2 Domenica 13 ottobre: gara 3 e gara 4

gara 3 e gara 4 Mercoledì 16 ottobre: gara 5 e gara 6

gara 5 e gara 6 Venerdì 18 ottobre: gara 7 ed eventuale gara 8

gara 7 ed eventuale gara 8 Sabato 19 ottobre: eventuali gara 9 e gara 10

eventuali gara 9 e gara 10 Domenica 20 ottobre: eventuali gara 11 e gara 12

eventuali gara 11 e gara 12 Lunedì 21 ottobre: eventuale gara 13

Le giornate del 14, 15, 17, 20, 22-27 ottobre saranno dedicate a eventuali recuperi.

America’s Cup 2024: dove vederla in TV e in streaming

Le regate dell’America’s Cup 2024 saranno visibili in diretta TV su Sky (canale 205) e su Italia 1 (con Sky che offrirà una copertura completa dell’evento grazie al canale dedicato). Per vedere le gare in streaming, invece, è possibile affidarsi a NOW, scegliendo il Pass Sport che consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky. Il Pass in questione è attivabile da 14,99 euro al mese, tramite il link qui di sotto.