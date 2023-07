Guarda le amichevoli estive in streaming su DAZN

Roma, Inter, Juventus, Milan e altre big del calcio europeo come Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcellona e Real Madrid, sono impegnate nelle amichevoli estive organizzate per mettere alla prova i nuovi acquisti del calciomercato e per valutare l’efficacia dei nuovi schemi: tifosi e appassionati hanno modo di guardarle in streaming su DAZN.

Calcio in streaming: guarda le amichevoli estive

Ecco di seguito l’elenco completo di tutte le amichevoli estive in streaming su DAZN da qui alle prossime settimane. Per quanto riguarda gli orari, considerando le possibili variazioni in corsa, consigliamo di consultare il calendario sempre aggiornato sulla piattaforma. Alcune delle sfide si disputeranno in paesi lontani, talvolta negli Stati Uniti o in Giappone, dunque quando da noi sarà notte, ma il servizio permette di vederle poi con calma, quando si preferisce, in modalità on-demand e su qualsiasi dispositivo.

Roma-Braga (26 luglio);

Bayern Monaco-Manchester City (26 luglio);

Inter-Al Nassr (27 luglio);

Real Madrid-Manchester United (27 luglio);

Barcellona-Arsenal (27 luglio);

Juventus-Milan (28 luglio);

Bayern Monaco-Kawasaki Frontale (29 luglio);

Genoa-Monaco (29 luglio);

Barcellona-Real Madrid (29 luglio);

Wolverhampton-Celtic (29 luglio);

Liverpool-Leicester (30 luglio);

Manchester City-Atletico Madrid (30 luglio);

Inter-PSG (1 agosto);

Milan-Barcellona (2 agosto);

Liverpool-Bayern Monaco (2 agosto);

Juventus-Real Madrid (3 agosto);

Atletico Madrid-Real Sociedad (3 agosto);

Siviglia-Betis (3 agosto);

Atletico Madrid-Siviglia (5 agosto);

Fiorentina-Newcastle (5 agosto);

Roma-Tolosa (6 agosto);

Fiorentina-Nizza (6 agosto);

Betis-Real Sociedad (6 agosto);

Liverpool-Darmstadt (7 agosto).

Qui sotto gli highlight di Real Madrid-Milan, andata in scena nella notte. I blancos hanno superato i rossoneri con una vittoria di misura nel match di Pasadena, in California.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN si ha modo di risparmiare con la sottoscrizione annuale. Tutti i dettagli sono riportati nella pagina dedicata.

Amichevoli estive a parte, ricordiamo che manca meno di un mese al via della nuova stagione di Serie A. Si partirà il 19 agosto con la sfida tra i campioni in carica del Napoli e la neopromossa Frosinone.

