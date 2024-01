Analista Crypto vede segnali di forte crescita per Ethereum e non solo

Un analista di criptovalute ha individuato un segnale che suggerisce che Ethereum potrebbe potenzialmente aumentare di valore 10 volte. Vediamo se Monero e Pullix, tra le principali altcoin nello spazio crittografico, possono seguire una traiettoria simile.

Ethereum (ETH) Potrebbe Vedere un Aumento di 10x

Il conduttore di Discover Crypto su YouTube ha scovato segni di un imminente aumento di 10 volte del valore di Ethereum (ETH). In un recente video, il presentatore ha utilizzato il comportamento storico di Ethereum per prevedere un importante bull run.

Ethereum ha rotto la resistenza orizzontale a lungo termine per iniziare il precedente ciclo rialzista, secondo Discover Crypto. Il conduttore ha riferito che la fascia di resistenza orizzontale è durata 1.029 giorni sul grafico giornaliero ETH/USD di TradingView. Ha affermato che l’altcoin principale è salita rapidamente dopo la rottura della resistenza.

L’analista ha anche previsto che un rialzo del 450%, paragonabile al precedente rally rialzista di Ethereum, spingerebbe il prezzo a $20.000.

Il conduttore non si aspetta che Ethereum salga così tanto. Prevede un aumento della criptovaluta del 225% a $10.000–$12.000. Il conduttore ha impiegato l’indicatore di momentum RSI per l’analisi. Basandosi sui dati storici, Ethereum è salito 10 volte dopo aver superato il segno di ipercomprato RSI nel 2020.

Pullix (PLX) verso il 100x?

La criptovaluta principale di Pullix, PLX, sta rapidamente diventando nota come una delle principali altcoin nel settore delle cripto. Pullix ha fatto progressi significativi nel 2024, ha completato le fasi 1-5 della sua prevendita ed è ora nella fase 6, con PLX prezzato a $0,08 e $4,5 milioni di raccolta fondi.

Gli analisti stimano un aumento del prezzo di 100 volte per PLX dopo il suo lancio. Ciò lo rende una criptovaluta da tenere d’occhio nel 2024.

Pullix ha diverse altre caratteristiche significative, tra cui:

Controllo totale del tuo asset digitale e delle chiavi private, il che garantisce proprietà e sicurezza.

Il trading con margine è fornito su vari asset, con una leva fino a 1000:1.

Scambia in valute senza grandi differenze tra i prezzi di acquisto e vendita e pagamenti senza commissioni.

Pullix ha anche la funzione DeFi swap. Riduce e semplifica i costi del trading di asset digitali, è facile da usare, con costi relativamente bassi e transazioni efficienti; quindi, puoi trasferire token direttamente senza un intermediario.

Monero (XLM) potrebbe fare 10x?

Monero (XLM) è una criptovaluta leader che dà priorità all’anonimato in un’era in cui privacy e sicurezza sono preoccupazioni maggiori. La sua popolarità l’ha portata a un massimo storico di $517,62 nel 2021. A partire dal 2024, la moneta Monero è scesa del 71% dal suo picco a causa di una maggiore regolamentazione e del divieto di token per la privacy.

Inoltre, diverse borse come Binance e Kraken hanno eliminato le monete per la privacy dalle loro piattaforme. Guardando il grafico dei prezzi di Monero, il momentum attorno al token DeFi è ribassista. Ha registrato solo 13 (43%) giorni verdi su 30 e ha una volatilità dei prezzi del 5,25% negli ultimi 30 giorni.

Attualmente, Monero oscilla tra $142,91 e $180,39 sul grafico mensile. Inoltre, solo 2 indicatori di analisi tecnica segnalano segnali rialzisti. 27 indicatori segnalano segnali ribassisti, il che rende le possibilità di un guadagno di 10 volte della moneta Monero basse.

Pensieri Finali

Tra Monero e Pullix, quest’ultimo sembra promottere un futuro più roseo. Proprio come Ethereum, che ha alcuni eventi importanti, il lancio di Pullix è dietro l’angolo. Il progetto sarà lanciato nel primo trimestre del 2024 e quotato sulle principali borse. Gli analisti credono che seguirà un aumento del prezzo di 100 volte dopo questo lancio.

Per maggiori informazioni riguardo la prevendita di Pullix vedi i link sottostanti:

Visita Pullix

Unisciti alle Community di Pullix