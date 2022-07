Anche Google Chromecast cede al Prime Day: -42%

Anche un dispositivo “rivale” come Google Chromecast cede alle lusinghe del Prime Day e si taglia il prezzo del 42% pur di restare concorrenziale in questa parentesi di sconti extra. Chromecast, il dongle Google per lo streaming in tv, è rivale primo e diretto delle Fire TV Stick, da anni protagoniste di queste giornate di offerta cavalcando l’onda di una grande rivoluzione che sta attraversando il mondo televisivo.

Chromecast, prezzo giù del 42%

Il prezzo speciale di oggi è pari a 22,49 euro, al di sotto anche di quei 25 euro che erano diventati lo standard delle settimane scorse.

La Fire TV Stick con il prezzo più simile in queste ore di Prime Day è la Fire TV Stick tradizionale, con tanto di telecomando per i comandi vocali: 22,99 euro grazie allo sconto del 42% (paritetico all’omologo prodotto Google). Con il 37% di sconto e 18,99 euro di prezzo, invece, la Fire TV Stick Lite (priva di comandi per la tv) si caratterizza per essere il dongle in assoluto più conveniente della serie. La Fire TV Stick 4K alza il livello a 26,99 euro e la Fire TV Stick 4K Max arriva a 36,99 euro (-43%).

Con dongle di questo tipo è possibile portare in tv il meglio delle app e dello streaming: da Netflix a DAZN, passando per YouTube, RaiPlay, NOW, Disney+ e molto altro ancora. La TV diventa qualcosa di nuovo, metabolizzando ulteriori funzioni e trovando una sinergia speciale con la moltitudine di contenuti presenti sul Web. Avere un dongle è oltremodo utile per trasformare in smart tv qualsiasi televisore: per la selezione del dongle preferito, inoltre, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

