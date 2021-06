Anche la Juventus sbarca nel mondo NFT

I Non-Fungible Token sono la “moda” del momento. Questi asset digitali sfruttano la blockchain per certificare l'autenticità e la proprietà. Anche la Juventus ha deciso di entrare nel mondo NFT, mettendo all'asta una versione digitale della maglia Home 2021/2022 che celebra i 10 anni dall'inaugurazione dell'Allianz Stadium.

Juventus offrirà NFT ai suoi fan

Come indica il motto “Live Ahead“, la Juventus cerca di stabilire nuovi standard di riferimento per tutto il settore, come avvenuto circa tre anni fa quando è stata avviata la partnership con Socios.com che ha portato successivamente al lancio dei Fan Token. Ora la Vecchia Signora entra ufficialmente nel mondo NFT attraverso la collaborazione con Geer, azienda proprietaria della piattaforma NTF Pro.

Il primo contenuto digitale che verrà offerto ai fan è la versione 3D della maglia Home 2021/2022 che celebra i 10 anni dello stadio. In particolare si tratta di un NFT animato caricato in una cornice digitale e presentato in una confezione da collezione. Un codice QR confermerà l'autenticità attraverso il record blockchain dell'acquisto.

L'asta inizierà il 27 giugno sul sito NFT Pro. Il vincitore riceverà anche una maglia “fisica” con le firme di tutti i giocatori della Juventus. Per partecipare serve ovviamente avere un portafoglio digitale con la somma necessaria. Il pagamento può avvenire in Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin.

Oltre all'asta è prevista anche la vendita di tre NFT con la maglia Home 2021/2022 tra il 28 e 30 giugno. Come è noto, il mining delle criptovalute e la verifica delle transazioni sono operazioni piuttosto “pesanti” che hanno un elevato impatto ambientale. Geer ha sviluppato un nuovo protocollo sostenibile NFT, denominato Palm e basato su Ethereum.