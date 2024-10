Ancora per POCHE ORE: Ring Floodlight Cam Wired Pro a -80€

Ring Floodlight Cam Wired Pro in sconto di 80 euro (-32%) su Amazon è l’offerta da cogliere al volo per mettere al sicuro la tua casa. È la videocamera di sorveglianza per ambienti esterni con registrazione video a risoluzione 1080p, supporto alla tecnologia HDR e proiettori LED per l’illuminazione che si attivano all’occorrenza, ad esempio quando c’è qualcuno. Attenzione: la promozione scadrà tra poche ore.

Forte sconto per Ring Floodlight Cam Wired Pro

C’è la rilevazione del movimento 3D con definizione delle zone di privacy e vista dall’alto per tracciare con esattezza ogni spostamento. Non manca nemmeno una sirena da 110 dB che, quando serve, suona allontanando eventuali visitatori indesiderati. Il controllo avviene anche da remoto attraverso un’applicazione su smartphone e l’installazione a parete è semplice (staffa, viti e strumenti sono nella confezione) e richiede mediamente circa 45 minuti. Ovviamente, è progettata per resistere senza problemi agli agenti atmosferici. Fai un salto sulla scheda completa per conoscere tutte le altre informazioni relative alle specifiche tecniche e alle funzionalità integrate.

Lo sconto di 80 euro proposto in questo momento (e ancora per poche ore) ti permette di acquistare la videocamera Ring Floodlight Cam Wired Pro per la sorveglianza degli ambienti esterni al prezzo finale di soli 169,99 euro invece di 249,99 euro come da listino ufficiale. Scegli la colorazione che preferisci tra Bianco e Nero, la spesa non cambia.

Mettila nel carrello e ordinala subito per riceverla direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.