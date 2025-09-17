 Ancora pochi giorni per attivare Kena Mobile: 5,99€ al mese con 200GB inclusi
Attiva entro il 22 settembre Kena Mobile: 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese. E i primi due sono gratis!
Attiva entro il 22 settembre Kena Mobile: 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese. E i primi due sono gratis!

Kena Mobile rilancia la sua offerta più competitiva: con soli 5,99 euro al mese è possibile avere fino a 200 Giga in 5G (con ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS, con i primi due mesi gratuiti. Attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite: scopri tutti i dettagli della promo, valida soltanto fino al 22 settembre online!

Attiva ora Kena Mobile a 5,99 euro al mese

Tutti i dettagli della promo Kena a 5,99 euro

Kena Mobile eccelle in tutto: per iniziare, la navigazione sfrutta la rete TIM 5G fino a 250 Mbps, che copre il 99% del territorio italiano. Inoltre, non dovrai sostenere alcun costo extra nascosto, né penali. Con l’app Kena Mobile è possibile controllare credito e consumi, ricaricare in pochi istanti, cambiare offerta, acquistare opzioni aggiuntive e molto altro.

Un incentivo per chi attiva l’opzione di ricarica automatica: otterrai, infatti, 100 Giga extra fin da subito, per un totale complessivo di 200 Giga mensili. Se i dati terminano prima del rinnovo, il servizio Restart permette di anticipare il nuovo mese al costo standard. L’attivazione è semplice e sicura, anche tramite SPID e video selfie, ma riservata ai soli utenti provenienti da Iliad, CoopVoce, Digi Mobile o per chi sceglie un nuovo numero.

Kena Mobile: attiva l’offerta in pochi minuti

Con 5,99 euro al mese, Kena Mobile propone uno dei pacchetti più completi e convenienti del mercato: 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e due mesi gratis, senza vincoli né spese nascoste. Hai tempo fino al 22 settembre, attivala ora online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 set 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
17 set 2025
