Ancora pochi giorni per attivare Kena Mobile: 5,99€ al mese con 200GB inclusi

Kena Mobile rilancia la sua offerta più competitiva: con soli 5,99 euro al mese è possibile avere fino a 200 Giga in 5G (con ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS, con i primi due mesi gratuiti. Attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite: scopri tutti i dettagli della promo, valida soltanto fino al 22 settembre online!

Tutti i dettagli della promo Kena a 5,99 euro

Kena Mobile eccelle in tutto: per iniziare, la navigazione sfrutta la rete TIM 5G fino a 250 Mbps, che copre il 99% del territorio italiano. Inoltre, non dovrai sostenere alcun costo extra nascosto, né penali. Con l’app Kena Mobile è possibile controllare credito e consumi, ricaricare in pochi istanti, cambiare offerta, acquistare opzioni aggiuntive e molto altro.

Un incentivo per chi attiva l’opzione di ricarica automatica: otterrai, infatti, 100 Giga extra fin da subito, per un totale complessivo di 200 Giga mensili. Se i dati terminano prima del rinnovo, il servizio Restart permette di anticipare il nuovo mese al costo standard. L’attivazione è semplice e sicura, anche tramite SPID e video selfie, ma riservata ai soli utenti provenienti da Iliad, CoopVoce, Digi Mobile o per chi sceglie un nuovo numero.

Con 5,99 euro al mese, Kena Mobile propone uno dei pacchetti più completi e convenienti del mercato: 200 Giga in 5G, minuti illimitati, 200 SMS e due mesi gratis, senza vincoli né spese nascoste. Hai tempo fino al 22 settembre, attivala ora online.