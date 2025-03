Ancora problemi coi driver Nvidia 572: questa volta con le RTX 40

Nvidia sta affrontando nuovamente dei problemi causati dai recenti driver GPU che hanno stanno causando non pochi grattacapi ai possessori di GeForce RTX 40 e, in parte, anche a modelli più datati, senza ancora essere disponibili soluzioni definitive. Con il lancio della serie RTX 50 a gennaio, l’attenzione dell’azienda sembra essersi spostata sui nuovi prodotti, lasciando le RTX 40 in secondo piano per quanto riguarda la correzione dei bug. Sebbene sia comune per le aziende privilegiare le novità, i possessori di RTX 40, che fino a poco tempo fa non avevano particolari difficoltà con i driver precedenti, si trovano ora a fare i conti con malfunzionamenti significativi.

Nvidia: ancora problemi con i driver 572, ma questa volta con le RTX 4000

Il problema è stato portato alla luce da alcuni utenti, che hanno condiviso in rete la loro esperienza con i driver Nvidia della serie 572.XX, evidenziando crash di sistema, schermate nere e problemi di visualizzazione, tutte problebatiche che si sovrappongono a segnalazioni simili riportate da altri utenti. Questi inconvenienti sono emersi con il rilascio del driver 572.16, datato 30 gennaio e ottimizzato per RTX 5090 e RTX 5080. Il debutto della serie RTX 50 ha infatti portato con se nuove versioni di tecnologie come DLSS 4, Multi-Frame Generation e DLSS Override, ma sembra che questi aggiornamenti abbiano destabilizzato le prestazioni con le GPU RTX 40.

Un utente possessore di GeForce RTX 4080, ad esempio, ha accusato crash immediati all’avvio di Cyberpunk 2077, risolti solo tornando ai driver della versione precedente. Un altro utente, che invece possiede una RTX 4090, ha invece riportato il freeze, in aggiunta ai problemi già riportati, anch’essi risolti tornando alla versione precedente del driver. Questa, come anche fatto notare da molti utenti, garantisce anche maggior stabilità

Nvidia sembra tuttavia aver ignorato queste segnalazioni, concentrandosi almeno per ora solamente sui BSOD della serie RTX 50, risolti dopo settimane. I possessori di RTX 40, costretti a rollback ai vecchi driver, perdono così i benefici delle ultime tecnologie, come il Transformer Model DLSS 4 e il Ray Reconstruction aggiornato. La mancanza di risposte lascia la community frustrata, in attesa di un intervento che ristabilisca l’affidabilità delle loro GPU.