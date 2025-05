And Just Like That 3: torna il sequel di Sex and the City

Una nuova stagione, la terza, per il sequel ufficiale di Sex and the City: l’attesa è finalmente terminata, è giunto il momento di tornare a New York con i nuovi episodi della serie And Just Like That. Il primo è disponibile dal 30 maggio, lo puoi guardare in esclusiva su Sky. I successivi usciranno uno a settimana, sempre di venerdì.

Arriva la stagione 3 di And Just Like That

Le protagoniste Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis), Seema (Sarita Choudhury) e Lisa (Nicole Ari Parker) tornano a vivere le loro avventure sullo sfondo di una estate nella Grande Mela, caratterizzata da giornate sempre più lunghe e notti più calde. Amiche da sempre, sono alle prese con una città molto diversa rispetto a quella che hanno conosciuto negli anni ’90 e con le difficoltà della vita e dell’amicizia a cinquant’anni, tra l’inevitabile crescita emotiva e le sfide che si presentano sul fronte professionale e privato, tra romanticismo, divertimento e riflessione.

Tutti i 12 nuovi episodi della terza stagione di And Just Like That, così come il resto della serie, sono un’esclusiva Sky. Fanno la loro comparsa guest star come Logan Marshall-Green, Mehcad Brooks e Jonathan Cake, con ruoli che non sono ancora stati svelati. Sei pronto per immergerti nelle atmosfere newyorkesi in compagnia di donne alle prese con carriere, famiglie e passioni?

