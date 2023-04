Android 14: addio alle fastidiose notifiche a schermo intero

Proprio mentre Android 14 raggiunge la Beta 1, rilasciata da Google nella giornata di ieri 13 aprile 2023, l’esperto giornalista freelance Mishaal Rahman specializzato proprio sul robottino verde scopre una nuova funzionalità molto utile in tale versione, grazie alla quale tante notifiche svaniranno finalmente dallo schermo.

Il sistema di notifiche della prossima iterazione di Android migliorerà sensibilmente anche grazie a questa piccola, ma notevole modifica. Come potete vedere nel tweet sottostante, le notifiche a schermo intero potranno essere bloccate su Android 14 concedendo i permessi di invio ad applicazioni specifiche.

Mini Android 14 feature spotlight:

You can now control whether apps can send you full-screen notifications!

This is done by going to Settings > Apps > Special app access > Manage full screen intents, as shown in these screenshots. pic.twitter.com/3pNPrDJ1zT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023