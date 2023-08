Android 14 facilita rimozione pubblicità a tutto schermo

Proprio mentre Google rilascia Android 14 Beta 5 per tutti gli utenti che vogliono provare l’ultima iterazione chiusa in vista della distribuzione stabile, gli esperti sviluppatori della community internazionale notano alcune funzionalità inedite in arrivo per il sistema operativo. La novità identificata dal rinomato giornalista Mishaal Rahman è molto importante, in quanto permetterà di limitare le pubblicità mostrate dalle applicazioni.

Secondo quanto da egli evidenziato, Android 14 darà agli utenti la possibilità di togliere l’autorizzazione a certe app per mostrare le notifiche a tutto schermo. Si tratta, per l’esattezza, del permesso “USE_FULL_SCREEN_INTENT” che permette di coprire l’intero display di uno smartphone con una notifica o con una pubblicità intera. Ciò è particolarmente noioso, specialmente quando si hanno chiamate in arrivo o si vuole navigare fluidamente in qualsiasi applicazione.

In Android 14, you can manually revoke the USE_FULL_SCREEN_INTENT permission from apps so they can't send you full-screen notifications.

Later this year, Google Play will auto revoke this permission from newly installed apps that don't provide calling or alarm functionality! pic.twitter.com/plCSZDz94f

