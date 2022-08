Android 14, si parla già della prima beta: quando potrebbe arrivare

Android 13 in versione stabile è da poco arrivato per i dispositivi della linea Pixel e sarà presto distribuito anche per gli smartphone dei produttori di terze parti. Nel frattempo, Google ha aggiornato la pagina del programma beta suggerendo in un certo senso quando potremo iniziare a vedere qualcosa di Android 14.

Proprio così, sebbene possa sembrare molto presto, è chiaro che i lavori verso la prossima versione del sistema operativo mobile sono già iniziati. Una risposta alle domande frequenti presenti sulla pagina ufficiale ci dice anche quando potrebbe arrivare la prima beta.

Android 14: la prima beta uscirà ad aprile 2023?

La modifica apportata alla sezione delle FAQ recita infatti come segue:

“Gli aggiornamenti beta di Android 13 QPR continueranno fino a marzo 2023, seguiti dalle versioni beta di Android 14“

In precedenza, Google aveva reso nota l’intenzione di portare i QPR di Android 13 almeno fino a giugno 2023. L’aggiornamento delle linee guida ci suggerisce un accorciamento della sequenza temporale inizialmente pianificata: può darsi che il produttore voglia evitare di seguire due programmi beta contemporaneamente.

Aprile 2023: è molto probabilmente questa quindi la data in cui avremo la prima beta di Android 14. Un timing in linea con quanto fatto con la versione 13, cui primo test era partito proprio lo scorso aprile, dopo le prime build per sviluppatori distribuite tra febbraio e marzo. Ovviamente, è ancora presto per parlare delle eventuali novità.

