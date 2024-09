Android 15: addio alle notifiche doppie tra i dispositivi?

Tra le cose non ancora sincronizzate su Android ci sono sicuramente gli stati delle notifiche, che rimarranno duplicate anche in altri dispositivi collegati all’account, nel caso in cui si decida, ad esempio, di eliminarne qualcuna. Pare tuttavia che Google voglia risolvere anche questa piccola “scomodità”, come è emerso dal codice relativo alla prossima versione del robottino verde, vale a dire Android 15.

Android 15: una funzione suggerisce la sincronia degli stati delle notifiche tra dispositivi

La funzionalità è emersa esaminando il codice sorgente da Androidauthority, che ha scavato tra le righe dell’ultima versione anteprima, vale a dire Android 15 QPR1 Beta 2, rilasciato la settimana scorsa. Nelle varie voci, è stata scoperta una ancora non svelata funzionalità, denominata “Sincronizzazione tra dispositivi”, presente nelle Impostazioni di sistema, nello specifico nella sezione “Notifiche”.

Nonostante Google non ha ancora fornito dettagli in merito, la presenza della voce ne suggerisce chiaramente lo scopo, ovvero la sincronia degli stati delle notifiche tra i dispositivi collegati allo stesso account, che si tratti di smartphone, tablet, portatili o altro. A confermare ulteriormente ciò, c’è una parte del codice che riguarda la posizione della classe, la quale controlla la funzionalità. In particolare, la classe “SyncAcrossDevicesPreferenceController” si trova sotto il percorso “com.android.settings.notification.syncacrossdevices” nelle Impostazioni.

Il codice emerso da Android 15 suggerisce anche che tale funzionalità potrebbe non essere esclusiva dei Pixel, dato che normalmente la presenza del percorso “com.android.settings” indica una presenza della funzionalità nella versione AOSP del sistema operativo, a differenza delle voci presenti nel percorso “com.google.android.settings”, che invece prevedono l’esatto opposto. Esattamente come per la funzionalità di hotspot istantaneo, la nuova funzionalità per la sincronizzazione delle notifiche dovrebbe aprire una pagina di Google Play Services dedicata allo scopo.

Ovviamente, non avendo ancora conferma da parte di Google, non c’è certezza assoluta che questa funzione sincronizzerà effettivamente le notifiche tra i dispositivi collegati all’account, anche perché non è ancora apparso alcun indizio nell’app di Google Play Services. Non resta che attendere la versione finale del sistema, sperando di trovare questa interessante funzionalità che migliorerebbe di molto l’esperienza con più dispositivi.