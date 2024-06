Android 15 alza la soglia della ricarica rapida

Dall’analisi del codice dell’ultima beta 3 di Android 15 che è stata rilasciata nelle scorse ore, a seguito della Beta 2 di maggio scorso, è emersa un’informazione riguardante la velocità di ricarica tutt’altro che di poco conto. Per la precisione, è stato dettagliato cosa il sistema operativo considera esattamente come ricarica veloce.

Android 15: ricarica rapida a 20 W

Fino a questo momento, le soglie contenute nel codice AOSP di Android hanno classificato come veloce una ricarica che supera i 7,5 W e come lenta una che è inferiore a 5 W. Si tratta di valori in verità abbastanza lontani dalla realtà attuale e degli anni addietro.

Alla luce di ciò, Google sembra intenzionata ad alzare l’asticella di ciò che Android identifica come ricarica rapida. Secondo quanto scoperto dal team di AndroidAuthority, infatti, la soglia della ricarica rapida dovrebbe essere alzata da 7,5 W a 20 W. Ad ogni modo, i produttori sono liberi di intervenire su questi valori per regolari in maniera adeguata, pertanto il cambiamento dovrebbe interessare principalmente i dispositivi Pixel.

È tuttavia improbabile pensare che i possessori di dispositivi quali Pixel 7a e Pixel 8a, entrambi fermi ad una ricarica rapida con velocità massima di 18 W, possano non vedere più la dicitura sul display con l’avvento di Android 15, ma è comunque utile sapere se il dispositivo sta effettivamente sfruttando la ricarica rapida in rapporto alle proprie possibilità o meno. Per quel che concerne invece Pixel 8 e Pixel 8 Pro il problema non si pone affatto, visto e considerato che possono arrivare fino a 30 W, mentre per quel che riguarda Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL non si hanno notizie.