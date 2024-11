Android 15: notifiche in blocco schermo meno invadenti

Con l’aggiornamento di Android 15 QPR2, il cui rilascio della versione stabile è prevista per marzo 2025, viene introdotta un’interessante funzione mirante a rendere meno invadenti le notifiche nella schermata di blocco. La funzione è stata scovata nella Beta 1.

Android 15: notifiche minimali nella schermata di blocco

In genere, le notifiche sulla schermata di blocco occupano una buona parte dello spazio disponibile, rendendo addirittura poco visibile lo sfondo impostato. Ad oggi, Android offre un’opzione per disabilitare le notifiche della schermata di blocco, ma ciò potrebbe far perdere quelle più importanti. Inoltre, per poter leggere le notifiche occorre sbloccare il dispositivo.

Dall’analisi alcune stringhe contenute nell’ultimo aggiornamento di Android 15 QPR2 emerge tuttavia che Google ha pensato di rendere la schermata di blocco semplificata e ordinata, aggiungendo la nuova funzione chiamata “minimalismo di notifica della schermata di blocco”. Si può attivare andando su Impostazioni > Notifiche.

La descrizione della funzione recita “mostra meno notifiche sulla schermata di blocco”. In realtà non mostra davvero meno notifiche, ma le nasconde all’interno delle rispettive icone. Per cui, tutte le notifiche sono ridotte all’interno di un indicatore sotto l’orologio. Facendo tap sull’indicatore si espanderanno le notifiche e sarà possibile consultarle come di consueto.

Sfortunatamente non è ancora dato sapere quando Google lancerà effettivamente la nuova funzione. Anche se è stata individuata su Android 15 QPR2 Beta 1, è possibile che “big G”decida di riservarla per Android 16 o anche per una versione successiva. Ad ogni modo, si tratta di una piccola modifica, motivo per cui potrebbe non essere necessario attendere ancora molto a lungo.