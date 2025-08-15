 Nothing Phone (2a) a prezzo imbattibile su Amazon
Corri adesso su Amazon e approfitta dell'ottima offerta che ti regala il Nothing Phone (2a) a un prezzo imbattibile, anche a tasso zero.
Tecnologia Mobile
Amazon ha pubblicato un’offerta decisamente imperdibile dedicata a uno degli smartphone più iconici della storia hi-tech contemporanea. Stiamo parlando del Nothing Phone (2a) che, per design, prestazioni e funzionalità, è davvero uno smartphone particolare e unico. Oggi lo acquisti a soli 229 euro, invece di 349 euro. Stai risparmiando esattamente 120 euro!

Tra l’altro, questa promozione di Amazon beneficia dei Pagamenti rateali. Ciò vuol dire che puoi attivare i cinque mesi a tasso zero da soli 45,80 euro al mese. Un mini finanziamento che si attiva con un clic velocemente e senza il bisogno di aggiungere dati o garanzie extra. Tutto incluso direttamente nell’ordine che stai effettuando.

Ah, dimenticavamo. Con Prime hai anche la consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua, all’indirizzo che preferisci o al punto di ritiro più comodo. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, prima che anche le ultime scorte finiscano in un attimo o termini la promozione di Amazon.

Nothing Phone (2a): prestazioni, originalità e piacere

Il Nothing Phone (2a) è uno smartphone unico per originalità e piacere. Sarà davvero bello usarlo perché, nonostante si basi su Android, uno dei sistemi operativi più diffusi e versatili, offre un ecosistema completamente personalizzato ricco di funzionalità uniche e widget originali. Acquistalo adesso a soli 229 euro su Amazon!

Nothing Phone (2a) 8+128GB - Smartphone con Nothing OS 2.5 - Nero

Nothing Phone (2a) 8+128GB - Smartphone con Nothing OS 2.5 - Nero

229,00 349,00€ -34%
Vedi l'offerta

Realizzato in collaborazione con Mediatek, offre il chipset Dimensity 7200 Pro che assicura prestazioni eccellenti e un consumo energetico ottimale. Velocità, potenza e fluidità non mancano con questo gioiellino della tecnologia. Potrai davvero fare di tutto. E la batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia fino a 2 giorni di utilizzo.

Il display AMOLED da 6,7 pollici è davvero speciale. Luminoso e scintillante, assicura colori vivaci e contrasti profondi. Le cornici sono simmetriche, un piacere per gli occhi e per rendere tutto ancora più immersivo. Ordinalo adesso su Amazon a soli 229 euro, invece di 349 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ago 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 ago 2025
