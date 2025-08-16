Apple iPhone 16 a prezzo da capogiro su Amazon

Il weekend non poteva partire meglio su Amazon! Un’offerta decisamente interessante sta facendo impazzire tutti. Protagonista, Apple iPhone 16 128GB che in questo momento è tuo a soli 749 euro, invece di 979 euro. Acquistalo adesso con uno sconto di 230 euro! Si tratta di un’occasione davvero formidabile e irripetibile.

Al momento la disponibilità è immediata, ma le scorte potrebbero terminare velocemente vista la richiesta elevata di pezzi e gli ordini che continuano ad aumentare in un crescendo incredibile. Questo smartphone è la scelta perfetta per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo e un dispositivo longevo, con supporto agli aggiornamenti molto lungo.

Ovviamente con Amazon, se sei cliente Prime, hai anche consegna e reso gratuiti. Inoltre, puoi decidere di pagare in 5 rate a tasso zero a partire da soli 149,80 euro al mese. Una buona opportunità per approfittare subito dell’offerta pagando un po’ alla volta.

Apple iPhone 16 128GB: foto spaziali, prestazioni incredibili e Apple Intelligence

Con un Apple iPhone 16 128GB fai veramente di tutto. La doppia fotocamera con sistema “punta e scatta” rende ogni scatto e ripresa decisamente semplici e professionali per tutti. Anche in assenza di luce puoi scattare foto speciali da ricordare per sempre. Inoltre, il bottone “Controllo Fotocamera” ti fa accedere alla fotocamera e alle sue funzionalità in un attimo.

Il processore Apple A18 è stato pensato per rendere tutto ancora più veloce, prestante e fluido. Abbinato all’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici godi di contenuti eccellenti, dai colori vivaci e dai dettagli incredibili. Che sia produttività, intrattenimento o gaming sarà sempre soddisfacente usarlo. E la batteria dura tutto il giorno e anche di più.

Scopri quando è pratico avere a portata di mano Apple Intelligence per fare molte cose in maniera intelligente. Ottieni adesso iPhone 16 a soli 749 euro, invece di 979 euro. Lo trovi solo su Amazon a questo prezzo eccezionale.