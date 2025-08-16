 Apple iPhone 16 a prezzo da capogiro su Amazon
Il weekend è partito bene con Apple iPhone 16 a un prezzo super interessante su Amazon: scopri l'offerta che sta facendo impazzire tutti.
Tecnologia Mobile
Il weekend non poteva partire meglio su Amazon! Un’offerta decisamente interessante sta facendo impazzire tutti. Protagonista, Apple iPhone 16 128GB che in questo momento è tuo a soli 749 euro, invece di 979 euro. Acquistalo adesso con uno sconto di 230 euro! Si tratta di un’occasione davvero formidabile e irripetibile.

Al momento la disponibilità è immediata, ma le scorte potrebbero terminare velocemente vista la richiesta elevata di pezzi e gli ordini che continuano ad aumentare in un crescendo incredibile. Questo smartphone è la scelta perfetta per chi cerca un ottimo rapporto qualità-prezzo e un dispositivo longevo, con supporto agli aggiornamenti molto lungo.

Ovviamente con Amazon, se sei cliente Prime, hai anche consegna e reso gratuiti. Inoltre, puoi decidere di pagare in 5 rate a tasso zero a partire da soli 149,80 euro al mese. Una buona opportunità per approfittare subito dell’offerta pagando un po’ alla volta.

Apple iPhone 16 128GB: foto spaziali, prestazioni incredibili e Apple Intelligence

Con un Apple iPhone 16 128GB fai veramente di tutto. La doppia fotocamera con sistema “punta e scatta” rende ogni scatto e ripresa decisamente semplici e professionali per tutti. Anche in assenza di luce puoi scattare foto speciali da ricordare per sempre. Inoltre, il bottone “Controllo Fotocamera” ti fa accedere alla fotocamera e alle sue funzionalità in un attimo.

Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero

749,00 979,00€ -23%
Il processore Apple A18 è stato pensato per rendere tutto ancora più veloce, prestante e fluido. Abbinato all’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici godi di contenuti eccellenti, dai colori vivaci e dai dettagli incredibili. Che sia produttività, intrattenimento o gaming sarà sempre soddisfacente usarlo. E la batteria dura tutto il giorno e anche di più.

Scopri quando è pratico avere a portata di mano Apple Intelligence per fare molte cose in maniera intelligente. Ottieni adesso iPhone 16 a soli 749 euro, invece di 979 euro. Lo trovi solo su Amazon a questo prezzo eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ago 2025

Osvaldo Lasperini
16 ago 2025
