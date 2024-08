Android 15: nuova modalità desktop in arrivo

La tanto attesa modalità desktop rinnovata di Android, che promette migliori funzionalità di gestione delle finestre, è stata a lungo lasciata fuori dalle varie beta di Android 15, ma la prima beta di Android 15 QPR1 (Quarterly Platform Release) attualmente in fase di rilascio ai tester offre uno sguardo al futuro dell’esperienza desktop di Android.

Tra i cambiamenti, gli utenti più attenti avranno notato un nuovo pulsante nel menu delle opzioni per gli sviluppatori: “Abilita la modalità desktop sullo schermo secondario“. Questo sostituisce la vecchia opzione “Forza la modalità desktop“, suggerendo un approccio più avanzato alla funzione.

La modalità desktop arriva con Android 15

Anche se questa nuova opzione non sbloccherà immediatamente il pieno potenziale della rinnovata modalità desktop, è una chiara indicazione che Big G sta lavorando attivamente alla funzione. Dopo aver attivato l’opzione e fatto il riavvio, gli utenti possono creare uno schermo secondario, da cui avviare le app.

Tuttavia, l’esperienza desktop manca ancora di alcune funzionalità avanzate di gestione delle finestre, individuate in precedenza all’inizio dell’anno. Manca ad esempio la possibilità di passare liberamente dalla visualizzazione a schermo intero a quella a schermo diviso oppure a finestre libere. Si tratta di opzioni che dovrebbero arrivare in seguito e che renderanno la modalità desktop di Android 15 più completa e matura.

L’assenza di queste funzioni nell’attuale beta suggerisce che Google sta adottando un approccio cauto, presumibilmente per perfezionare l’esperienza prima di un rilascio più ampio. Ulteriori opzioni di configurazione, attualmente disattivate per impostazione predefinita, sembrano consentire di sfruttare appieno il potenziale della modalità desktop.

Android 15, la nuova modalità desktop anche sui tablet?

Una possibilità intrigante è che questa modalità desktop migliorata possa funzionare direttamente sui tablet, estendendo la sua utilità oltre gli schermi esterni. Tuttavia, la mancanza di un launcher dedicato a questa modalità solleva dubbi sulla visione finale di Google. Alcuni ritengono che l’azienda potrebbe seguire l’esempio di Samsung con DeX, creando uno spazio dedicato al lancio di app in finestre libere.

Per i possessori di dispositivi Pixel, la QPR1 Beta 1 è disponibile su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui la serie Pixel 6 e le versioni più recenti, nonché il Pixel Tablet originale e il Pixel Fold. L’aggiornamento, che pesa circa 500 MB, include la patch di sicurezza 2024 di agosto ed è contrassegnato come build AP41.240726.009.

Google mette in guardia dai bug nella beta Android 15 QPR1

Sebbene Google non abbia fornito informazioni dettagliate sulla beta QPR1, ha messo in guardia gli utenti da potenziali problemi di stabilità, batteria e prestazioni. L’azienda afferma inoltre che alcune applicazioni, comprese quelle di Google, potrebbero non funzionare come previsto in questa versione.