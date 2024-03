Android 15 riduce la compatibilità con le app molto vecchie

Con l’avvento di Android 15, verrà ridotta la retrocompatibilità con le vecchie applicazioni. Il sistema operativo, infatti, andrà a bloccare ogni tentativo di installazione di app sviluppate per Android 6 Marshmallow e meno recenti.

A fare la scoperta è stata la redazione di Android Police, analizzando la seconda Developer Preview di Android 15, quella recentemente rilasciata con cui è stata altresì implementato il supporto alla connettività satellitare. Ciò che è emerso è per l’appunto che il sistema bloccherà ogni tentativo di installazione di app sviluppate per ogni versione di SDK inferiore a 24, che corrisponde ad Android 7.1 Nougat.

Più nello specifico, la redazione di Android Police ha provato a installare un’app tramite sideloading, ma Play Protect ha restituito un messaggio di errore secondo cui questa non è sicura in quanto compilata per una versione troppo vecchia del sistema operativo. Teoricamente sarebbe possibile comunque installare l’app selezionando l’opzione apposita, ma almeno per adesso non funziona. Effettuando l’installazione tramite console/ADB si può però aggirare l’ostacolo.

È bene tenere presente che la cosa dovrebbe andare a impattare poco l’esperienza d’uso degli utenti, visto e considerando che la maggio parte delle app presenti nel Play Store è più recente quantomeno è stata aggiornata nel corso di questi anni.

Ad ogni modo, già da tempo non si possono installare app compatibili con versioni di Android più vecchie di Marshmallow e il motivo è riconducibile al fatto che con quella release Google introdusse il sistema di permessi a livello runtime in cui l’utente deve autorizzare espressamente le app che tentano di accedere a dati o risorse hardware potenzialmente sensibili, come i file personali o la fotocamera.