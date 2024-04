Android 15: schermo spento automaticamente quando non in uso

Google prosegue senza sosta nello sviluppo di Android 15. Il programma Android Preview, che ha avuto inizio a febbraio di quest’anno, continuerà fino al rilascio della versione stabile, che è prevista per la fine del 2024. Nel frattempo, però, emerge che la Developer Preview 2, resa disponibile a marzo scorso, porta in dote una nuova funzionalità che migliorerà la privacy delle app e la protezione dei dati sullo smartphone.

Android 15: ecco la nuova funzione “Adaptive Timeout”

Andando più in dettaglio, nella versione Android 15 Developer Preview 2 sono state individuate alcune stringhe di codice relativamente a una nuova impostazione denominata “Adaptive Timeout”. Secondo la descrizione nella stringa, questa funzione va a spegnere automaticamente lo schermo in anticipo se non stai usando il tuo dispositivo.

La funzione potrebbe risultare estremamente utile andando a rilevare in modo intelligente se l’utente sta usando lo smartphone o meno e quando non è in uso spegnerà lo schermo, rendendo difficile per gli altri accedere ai dati sul dispositivo. Inoltre, aiuterà a preservare la durata della batteria poiché mantenere lo schermo accesso per più tempo significa anche consumare prima il livello di carica della batteria.

Anche se la stringa non rivela il funzionamento esatto, è lecito presupporre che saranno usati i sensori avanzati dello smartphone, le telecamere frontali o una combinazione di entrambi per rilevare se l’utente sta usando o meno il dispositivo.

Un”altra cosa interessante è che dall’analisi delle stringhe emerge che la funzione di timeout adattivo potrebbe non far parte della build open source di Android 15, ma essere parte della build Android 15 di Google per i device della gamma Pixel.