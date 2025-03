Android 16 beta 3 disponibile: le novità dell'aggiornamento

Google ha rilasciato la terza beta di Android 16 e per gli sviluppatori è un’ottima notizia! Con questo update arrivano delle nuove funzionalità che strizzano l’occhio all’accessibilità, ma non solo.

Android 16 beta 3, tutte le novità

Supporto audio broadcast

Una delle chicche della beta 3 di Android 16 è il supporto all’audio broadcast Auracast per i dispositivi Pixel 9. Gli apparecchi acustici LE Audio compatibili potranno agganciarsi allo stesso flusso sonoro di tutti gli altri in aeroporti, concerti e aule. Un bel passo avanti per l’accessibilità.

Contorno del testo

Addio alla vecchia opzione di testo ad alto contrasto. Android 16 introduce una nuova funzione di testo contornato che disegna un bordo più spesso e contrastante attorno alle parole, migliorandone la leggibilità. Se Gli sviluppatori di toolkit UI dovranno usare le nuove API AccessibilityManager per rilevare se questa modalità è attiva.

Test della protezione della rete locale

La beta 3 di Android permette di testare in anteprima la futura funzione Local Network Protection (LNP). Alla fine le app dovranno chiedere il permesso specifico per accedere alle reti locali. Per ora si può attivare con un comando adb e vedere come l’app gestisce gli errori socket quando cerca di andare in locale senza permesso.

Il rilascio completo di Android 16 arriverà in due ondate. La prima, prevista per la primavera 2025, sarà quella grossa – quella che potrebbe causare incompatibilità con alcune app, soprattutto con quelle che non vengono aggiornate regolarmente. Poi verso fine anno ci sarà un altro aggiornamento, ma molto più tranquillo – giusto qualche funzione nuova e miglioramenti vari, niente che possa far crashare le proprie app preferite.

Come testare la beta di Android 16

Chi non vede l’ora di provare la beta 3, ha tre opzioni. Registrare un dispositivo Pixel supportato per ricevere gli aggiornamenti OTA, avviare le immagini di sistema a 64 bit nell’emulatore di Android Studio oppure aspettare l’update automatico se si è già su Beta 2 o nel programma Android Beta.