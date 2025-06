Android 16 è qui con le notifiche che si aggiornano da sole

Google ha rilasciato Android 16! Finalmente il sistema operativo di Big G fa quello che iPhone fa già da anni: mostrare le notifiche che si aggiornano in tempo reale.

La funzione si chiama Live Updates ed è la risposta di Google alle Attività Live di iOS. In pratica, le notifiche di app come Glovo o Deliveroo ora mostrano barre di progresso che si aggiornano automaticamente. Invece di dover aprire e chiudere l’app ogni due minuti per vedere se il proprio burrito è ancora fermo a quattro isolati di distanza, ora si ha tutto sott’occhio direttamente nella notifica. La barra di progresso cambia in tempo reale, mostrando dove si trova il fattorino o quanto manca alla destinazione.

Android 16, arrivano le notifiche in tempo reale come sull’iPhone

Le Live Updates appaiono in modo più prominente nella schermata di blocco e hanno la priorità rispetto alle notifiche normali. Possono essere visualizzate completamente espanse nell’always-on display, quindi non si deve nemmeno sbloccare il telefono per dare un’occhiata veloce. C’è anche una modalità compatta che mostra aggiornamenti veloci direttamente nella barra di stato. Toccando questi piccoli indicatori si espande la notifica completa, senza dover trascinare giù tutto il pannello delle notifiche.

C’è però un piccolo intoppo… Anche se Android 16 è uscito ufficialmente, le Live Updates complete non sono ancora attive sui Pixel. Google ha preparato il terreno con le “notifiche progress-style” che gli sviluppatori possono già usare, ma l’esperienza completa arriverà con un aggiornamento futuro, probabilmente QPR1 o QPR2 entro fine anno. Per ora, gli sviluppatori hanno a disposizione template standardizzati per creare quelle barre di progresso dinamiche che prima dovevano costruire da zero.

Le altre novità di Android 16

Con Android 16, le notifiche della stessa app ora vengono raggruppate automaticamente per ridurre il caos e i ping continui. Una benedizione per chi ha troppo app che mandano troppe notifiche. C’è anche il supporto nativo per gli apparecchi acustici LE Audio, con la possibilità di passare al microfono del telefono per audio più chiaro in ambienti rumorosi.

Google ha unificato tutte le funzioni di sicurezza in un’unica protezione contro “attacchi online, app dannose, siti web non sicuri, chiamate truffa e altro con un solo tocco”. Include anche nuove funzioni di rilevamento truffe che erano state anticipate a maggio.

Per chi usa tablet Android, arriva il desktop windowing che permette di aprire più finestre delle app contemporaneamente, come su un computer. È un passo importante per rendere i tablet Android più produttivi e simili a veri PC.

Android 16 introduce anche miglioramenti per la fotografia, incluso un boost software per le foto in condizioni di scarsa illuminazione e nuove funzioni per la gestione audio che dovrebbero far durare di più la batteria.

Quando arriva?

Android 16 è già disponibile per i dispositivi Pixel compatibili. Per gli altri produttori, Google dice che i nuovi dispositivi arriveranno “nei prossimi mesi” con Android 16 preinstallato, mentre gli aggiornamenti per i dispositivi esistenti dipenderanno dalle tempistiche di ciascun marchio.