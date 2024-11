Android 16: scelta del dispositivo di input audio

Gli smartphone basati su Android sono dotati di un microfono integrato che consente di effettuare chiamate e di registrare l’audio nei video. La qualità varia da device a device, ma per la messa a punto di registrazioni professionali è sempre preferibile rivolgersi a un microfono esterno, progettato appositamente a tal scopo. Non tutte le app, però, consentono di fruirne, ma fortunatamente con Android 16 le cose potrebbero cambiare.

Android 16: switches di ingresso audio integrato nel sistema

Il prossimo sistema operativo mobile di Google, denominato Baklava, dovrebbe infatti portare in dote uno switcher di ingresso audio a livello di sistema.

Attualmente esiste l’API MediaRecorder che consente alle app di chiedere quali sorgenti audio sono disponibili e imposta anche quale sorgente audio deve essere utilizzata per la registrazione. Pixel Camera fa uso di quest’API e consente agli utenti di scegliere la sorgente di ingresso audio. A quanto pare, però, la funzione starebbe arrivando anche per altri smartphone Android.

Nell’ultima versione di Android 15 QPR1 Beta 3, sono stati individuati alcuni codici per il router di ingresso audio che consentono di cambiare il dispositivo audio che si desidera utilizzare per la registrazione.

Sebbene le app possano ignorare questa impostazione o fornire la propria, è comunque utile avere un’impostazione a livello di sistema, in modo da non dover scavare tra le impostazioni del microfono individuale di un’app (ammesso che vi siano).

Da tenere presente che la finestra di dialogo del media switcher è stata aggiunta per la prima volta in Android 11, ma aveva solo un router di uscita audio per determinare su quale dispositivo audio avviare la riproduzione.