Android 16: lancio anticipato al secondo trimestre 2025

Google ha annunciato un’importante novità per il sistema operativo mobile più usato al mondo. A partire dal 2025 verrà modificata la roadmap seguita negli ultimi anni. Il lancio di Android 16 è previsto nel secondo trimestre, invece che nel terzo o quarto trimestre. Ciò significa che la prima developer preview (DP1) sarà disponibile nelle prossime settimane.

Android 16 entro giugno 2025

Considerando gli ultimi 12 anni, le nuove versioni del sistema operativo sono state quasi sempre rilasciate tra agosto e ottobre. Le uniche eccezioni sono Android 4.1 Jelly Bean (luglio 2012) e Android 5.0 Lollipop (novembre 2014). La distribuzione di Android 15 per i Pixel è iniziata il 15 ottobre. La prima developer preview (DP1) è stata rilasciata a febbraio.

Google ha informato gli sviluppatori che la prossima major release, ovvero Android 16, verrà distribuita nel secondo trimestre 2025:

Stiamo pianificando la versione principale per il secondo trimestre, invece del terzo, per allinearci meglio con il programma di lancio dei dispositivi nel nostro ecosistema, in modo che più dispositivi possano ricevere prima la major release di Android.

I produttori non possono installare una versione di Android che non è stata già rilasciata tramite AOSP (Android Open Source Project), anche se hanno ricevuto il codice sorgente diversi mesi prima. Quindi sui nuovi smartphone è presente la vecchia versione. Anche la stessa Google non ha potuto installare Android 15 sui Pixel 9.

Con la major release verranno introdotte modifiche che impatteranno sul funzionamento delle app, oltre a nuove API e funzionalità. Nel quarto trimestre 2025 verrà rilasciata una minor release, nota anche come QPR (Quarterly Platform Release), che includerà solo API, funzionalità, ottimizzazioni e bug fix. Nel primo e terzo trimestre 2025 verranno invece distribuiti aggiornamenti incrementali (solo funzionalità).