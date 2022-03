Android: Archived APK libera spazio senza eliminare le app

Quello del poco spazio disponibile su smartphone e tablet è sempre stato un gran problema. Per quanto capiente possa essere lo storage interno ed eventualmente pure esterno del dispositivo usato, questo pare non essere mai sufficiente, in special modo quando il problema sono le app installate. Consapevole della cosa e nel tentativo di trovare un rimedio, Google ha deciso di offrire agli utenti Android una soluzione che permetta loro di recuperare spazio senza dover rinunciare alla presenza di specifiche applicazioni sul dispositivo.

Android: con APK Archived si possono archiviare le app senza cancellarle

Il sistema proposto prende il nome di APK Archived e, come intuibile, consente di archiviare le applicazioni senza doverle cancellare, il che offre la possibilità di richiamarle in maniera più rapida quando necessario, ma pure di recuperare circa il 60% dello spazio complessivo utilizzato dalle app quando non usate e archiviate.

Si tratta indubbiamente di una novità molto gradita non solo per i “comuni” utenti, ma anche per gli sviluppatori, visto e considerato che grazie ad essa diventa possibile ridurre all’osso il numero di disinstallazioni da compiere e che andrà inevitabilmente a favorire le loro metriche.

Per il momento, però, non sono stati forniti maggiori dettagli riguardo il funzionamento di APK Archived, ma il “colosso di Mountain View” ha fatto sapere che l’aggiornamento 1.10 di Bundletool includerà la funzione e gli sviluppatori potranno presto sfruttarla.

Va tuttavia tenuto presente che anche se la funzione di archiviazione verrà a breve resa disponibile per gli sviluppatori, questi non potranno servirsene nel vero e proprio senso del termine sino a quando non potranno fare altrettanto pure il resto degli utenti, motivo per cui occorrerà attendere ancora un po’ per poterne valutare i reali benefici.

Il rilascio di Archived APK per tutti dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, ma non è chiaro se si tratterà di un aggiornamento dei Google Play Services oppure se sarà necessario aggiornare ad Android 13.