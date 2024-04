Android: arriva il pulsante per identificare le chiamate

Esistono svariati servizi tramite cui è possibile scoprire l’identità del chiamante ed evitare così telefonate truffa, da numeri sconosciuti e più in generale indesiderate, ma Google intende proporre una soluzione proprietaria su Android, o almeno questo è quanto trapelato nel corso degli ultimi giorni.

Android: in arrivo il nuovo pulsante “Lookup” in Google Phone

Stando infatti a quanto riferito da AssembleDebug, un noto e affidabile leaker in fatto di novità tech, si scopre che la versione beta dell’app Google Phone, quella predefinita degli smartphone Google Pixel per telefonare che però può eventualmente essere installata su qualsiasi altro dispositivo Android, implementa un nuovo pulsante “Lookup” tramite il quale è possibile risalire all’identità del chiamante.

Premendo il pulsante in questione, viene effettuata una ricerca su Google con il numero di telefono inserito in automatico. Certo, in base a quanto attualmente offerto da “big G”, le soluzioni di terze parti, come ad esempio il ben noto Truecaller, sono sicuramente più efficienti, ma sempre meglio di nulla.

Il nuovo pulsante trova collocazione accanto alle altre opzioni per bloccare la numerazione e per visualizzare la cronologia delle chiamate che compaiono quando si seleziona una chiamata recente nell’app per telefonare.

Da tenere presente che la novità è stata implementata in Giappone con il Feature Drop di marzo, motivo per cui è possibile che Google possa renderla disponibile per gli utenti a livello globale con il Feature Drop di giugno, ma per scoprirlo non resta altro da fare se non attendere.

Oltre al nuovo pulsante “Lookup”, il leaker ha notato una piccola riprogettazione dell’interfaccia utente del dialer quando vengono effettuate le chiamate verso numeri di emergenza.