Android Auto 12.2 rinnova il design delle icone

Google ha recentemente rilasciato la versione stabile di Android Auto 12.2, pochi giorni dopo il lancio della beta. Come di consueto, l’azienda di Mountain View ha sfruttato l’aggiornamento per introdurre correzioni e ottimizzazioni sotto il cofano, migliorando le prestazioni e la stabilità del sistema. Tuttavia, la novità più significativa riguarda la modifica del design delle icone delle applicazioni non disponibili durante la guida.

Addio al simbolo P, benvenute icone grigie

Nella versione 11.4 di Android Auto, Google aveva introdotto il simbolo P sulle applicazioni vietate quando l’auto è in movimento, indicando che queste potevano essere aperte solo quando il veicolo era fermo. Con l’aggiornamento alla versione 12.2, il simbolo P viene sostituito da icone grigie, che segnalano in modo più chiaro e intuitivo la non disponibilità delle applicazioni durante la guida.

GameSnacks, ad esempio, mostrerà l’icona grigia mentre il veicolo è in movimento, così come tutte le altre app di intrattenimento che potrebbero causare distrazioni al conducente. Premendo l’icona grigia, Android Auto visualizzerà il messaggio “Non disponibile durante la guida“, ricordando all’utente che l’applicazione non può essere utilizzata in quel momento. Quando l’auto è ferma, invece, le icone vengono visualizzate normalmente, consentendo l’accesso alle applicazioni.

Altre novità e miglioramenti introdotti da Android Auto 12.2

Oltre alla modifica delle icone per le app non disponibili durante la guida, la versione 12.2 di Android Auto introduce altre novità e miglioramenti. Gli utenti di lingua tedesca potranno ora usufruire dei riepiloghi dei messaggi generati dall’intelligenza artificiale anche in tedesco, rendendo più accessibile e comprensibile questa funzionalità per un maggior numero di utenti.

Inoltre, l’aggiornamento include una serie di correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni, che contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso di Android Auto più fluida e piacevole. Questi miglioramenti, seppur meno visibili rispetto alle modifiche delle icone, sono altrettanto importanti per garantire un funzionamento ottimale del sistema.

Come scaricare e installare Android Auto 12.2

Per scaricare la nuova versione di Android Auto, gli utenti possono semplicemente accedere al Google Play Store e cercare l’applicazione. Se l’aggiornamento non è ancora disponibile sullo store e si desidera installarlo subito, è possibile scaricare il file APK di Android Auto 12.2 da fonti attendibili e sicure.

Una volta scaricato il file APK, basta aprirlo e seguire le istruzioni a schermo per completare l’installazione. È importante, tuttavia, assicurarsi di aver abilitato l’installazione di app da fonti sconosciute nelle impostazioni del dispositivo, per poter procedere con l’installazione del file APK.

Risoluzione di un bug con Google Maps

Prima del rilascio di Android Auto 12.2, l’ultima versione beta di Google Maps aveva causato alcuni problemi, mandando in crash l’applicazione e compromettendo l’esperienza d’uso degli utenti. Fortunatamente, Google è intervenuta tempestivamente per risolvere il problema.