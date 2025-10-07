Android Auto: addio ai "GameSnacks"

C’è una funzione di Android Auto che in pochi conoscono e, forse proprio per questo, sta sparendo per sempre: stiamo parlando dei cosiddetti “GameSnacks“, dei mini giochi scritti in HTML che possono (potevano) essere giocati in auto durante le soste. Secondo quanto riportato da 9to5Google, però, sempre più utenti in USA non vedono più i giochi nel launcher.

Cosa sono i GameSnacks

GameSnacks era in origine un progetto sperimentale lanciato nel 2020 da Area 120, il reparto di Google incaricato di partorire le idee più originali. Il progetto prevedeva la creazione di giochi HTML5 molto leggeri (di fatto delle Progressive Web Apps, PWA), destinati a dispositivi a basse prestazioni con connessioni internet deboli.

Questi giochi si distinguevano dalle app per Android Auto convenzionali, e dai normali giochi per Android, perché erano app da pochi megabyte che potevano essere caricate rapidamente ed eseguite anche su hardware davvero poco potente.

La piattaforma era arrivata a includere oltre 140 mini-giochi di vari generi, che spaziavano dai classici puzzle a titoli arcade come Crossy Road, Cut the Rope e Angry Birds, tutti ottimizzati per l’uso tramite touchscreen e potevano essere giocati esclusivamente mentre il veicolo era parcheggiato.

GameSnacks addio

Google sembra stia rimuovendo GameSnacks da Android Auto, con la collezione che scompare sempre più dagli elenchi delle app degli utenti. Le versioni beta del software Android Auto sono state le prime a essere interessate, ma si prevede che anche la versione stabile seguirà presto.

Secondo 9to5Google, gli utenti hanno notato per la prima volta che i giochi GameSnacks non erano più visibili nel launcher di Android Auto a settembre 2025. Successivamente, nella versione beta 15.2, la collezione di giochi è stata completamente rimossa.

L’addio ai GameSnacks, tuttavia, non vuol dire che non si potrà più giocare con Android Auto: Google continuerà a offrire la sua collezione “Play while parked” (Gioca mentre sei parcheggiato) tramite il Play Store. Questa collezione include titoli popolari che funzionano in modo nativo su Android Auto (quindi app tradizionali, non progressive, e molto più pesanti), come Angry Birds 2 e Candy Crush Soda Saga.