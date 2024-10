Android Auto permetterà di impostare altre app dialer

Dopo aver rinnovato design e icone a giugno scorso, adesso, a quanto pare, Google si sta dando da fare per lo sviluppo di nuove funzionalità per Android Auto volte a migliorare l’esperienza utente e affrontare alcune limitazioni di lungo corso. Evidente dimostrazione della cosa è data dal fatto che è da poco emerso che l’azienda sta lavorando per implementare il supporto per le app dialer di terze parti.

Android Auto: arrivano i dialer di terze parti

Attualmente, Android Auto supporta solo l’app Telefono di Google per le chiamate e non è possibile installare e utilizzare la propria app dialer preferita, anche qualora risultasse installata sullo smartphone. Ciò impedisce all’utente di utilizzare app dialer come Truecaller, ACR Phone ecc. nelle proprie auto.

Fortunatamente, però, Google sta cercando di cambiare le cose, come dimostra l’aggiunta di alcuni flag nella versione 13.0 di Android Auto. Il flag non solo menziona il supporto per i dialer di terze parti, ma aggiunge anche un allowlist per abilitare i dialer esterni in Android Auto. Ciò sta a significare che solo i dialer selezionati saranno disponibili per essere utilizzati attraverso lo schermo dell’auto.

Gli sviluppatori devono però apportare ulteriori modifiche ai loro dialer affinché siano compatibili con Android Auto. Google ha già condiviso nuove linee guida dettagliate. Ciò include l’inclusione di un’interfaccia utente minima che sia facile da usare durante la guida.

Le linee guida menzionano anche una categoria denominata “App di chiamata” e vengono elencati i modelli pertinenti per tali app. La nuova categoria, però, non è ancora disponibile per tutti, ma solo per i partner beta.