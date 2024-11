Android Auto: uno strano bug interessa WhatsApp

Utilizzate Android Auto e avete notato un misterioso “Oh” aggiunto alla fine di un messaggio WhatsApp quando letto a voce alta in automobile? Se è così, state tranquilli, non siete i soli! Svariate segnalazioni online suggeriscono infatti che molti utenti stanno riscontrando il medesimo problema. È un bug, su questo non vi è alcun dubbio, ma al momento non è chiaro se sia relativo alla funzione di lettura ad alta voce o a qualcos’altro.

Android Auto e il bug che aggiunge “Oh” ai messaggi WhatsApp

Google Assistant su Android Auto offre una funzione di lettura ad alta voce che legge automaticamente il messaggio di testo in arrivo durante la guida. Chi ha attivato l’Assistente Google, puoi abilitare questa funzione dicendo: “Ehi Google, attiva la lettura automatica”. Mentre avviene la lettura del messaggio, vengono messi temporaneamente in pausa altri file multimediali, dopodiché riprende la riproduzione.

Negli ultimi giorni, però, un cospicuo gruppo di utilizzatori di Android Auto ha dovuto affrontare un problema in cui un inaspettato “Oh” viene aggiunto al messaggio di WhatsApp quando viene letto ad alta voce.

Il problema, a dirla tutta, non sembra essere limitato ai messaggi di WhatsApp. Diversi altri utenti hanno sottolineato che Android Auto aggiunge il testo indesiderato anche ai messaggi in arrivo da Google Messaggi, oltre che da Facebook e Teams.

Google deve ancora riconoscere il problema e al momento non è chiaro quale sia la causa esatta. Stranamente, poi, la cosa non è stata attenzionata da nessuno sui forum di supporto ufficiale di “big G”.